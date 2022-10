L'anime di ONE PIECE festeggia il suo anniversario: la prima puntata debuttava 23 anni fa

L'adattamento anime della leggendaria opera creata da Eiichiro Oda spegne le candeline! Il 20 ottobre del 1999, esattamente 23 anni fa, in Giappone veniva trasmessa la prima puntata di una delle serie più iconiche e longeve di sempre. Celebriamo il 23° anniversario di ONE PIECE!

Alcuni appassionati sono presenti sin dal giorno uno, mentre molti altri non erano neppure nati quando il 20 ottobre 1999 faceva il suo esordio un anime destinato alla leggenda, ONE PIECE. Con oltre 1000 puntate a oggi trasmesse, quanti si ricordano il primo appuntamento con Rufy? In attesa del debutto italiano di ONE PIECE Film: RED, festeggiamo la serie anime.

Intitolato "Il ragazzo di gomma", il primo episodio dell'anime di ONE PIECE parte in maniera differente rispetto al manga. Se infatti il primo capitolo dello shonen ci presenta un Rufy ancora bambino, l'adattamento comincia con un assalto della ciurma di Albida.

Come risultato del saccheggiamento, i pirati portano sulla loro nave una botte ritenendo sia colma di vino. Dal suo interno spunta però fuori uno strambo ragazzo, che si presenta come Rufy. Conosciuto Kobi, afferma di essere un pirata e di sognare di diventare il prossimo re dei pirati, anche a costo della sua vita. Da quella dichiarazione sono passati già 23 anni, ma Rufy non ha ancora coronato il suo sogno. Anzi, in ONE PIECE 1036 non naviga nelle migliori delle situazioni.