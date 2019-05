L'anime di One Piece ci mostra le crudeltà che avvengono nella terra di Marijoa

L'anime di ONE PIECE è entrato nel vivo della saga di Water Seven, dove il passato di Nico Robin viene sviscerato e i nostri eroi sono costretti a salvarla. Quest'atmosfera dark si riflette anche nell'arco corrente del Reverie, vediamo perché.

La saga del Reverie infatti sta entrando finalmente nel suo momento topico, dove alcuni dei più grandi misteri del mondo di Eiichiro Oda verranno finalmente a galla. Dopo aver lasciato spazio alle emozioni negli scorsi episodi, questa volta la puntata si è concentrata sul mostrarci alcuni aspetti piuttosto oscuri della terra santa, fino ad ora solamente accennati o teorizzati dai fan di Rufy e Compagni.

Vediamo quindi l'entrata del Regno Ryugu, il quale appena entrato a Marijoa noterà qualcosa di strano e decisamente losco. Mentre il Castello di Panagea e le foreste circostanti paiono incontaminate, ribolle un'aria oscura da sottoterra, portando i nostri personaggi a pensare che l'avanzamento tecnologico presente nell'isola fosse ottenuto dallo sfruttamento degli schiavi, tematica sempre molto ricorrente in ONE PIECE, soprattutto nell'arco narrativo di Hody Jones.

In particolare il principe Fukaboshi, nel momento in cui gli viene chiesto di salire su una passerella speciale, nota qualcosa di sinistro, convincendo la sorella Shiraoshi a camminare su una normale passerella. Successivamente l'inquadratura si sposta, e ci mostra che il principe aveva ragione: sottoterra uno schiavo sta manovrando la pedana, mentre viene frustato violentemente da una guardia, che si rivela essere un Drago Celeste. Il desiderio di morte negli occhi dello schiavo è lampante, il quale non riesce più a sopportare una tortura simile.

