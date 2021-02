L'anime di ONE PIECE mostra il micidiale e atteso scontro tra Oden e Barbabianca

Il mondo di ONE PIECE al momento ha tanti personaggi che potrebbero distruggere intere isole con pochi attacchi. E questi uomini erano presenti anche nel passato, come stiamo scoprendo man mano col flashback di Oden Kozuki. Narrata dai suoi fidi samurai, i Nove Foderi Rossi, continua la storia sul passato di uno degli spadaccini più forti.

L'episodio 963 di ONE PIECE pubblicato su Crunchyroll rende ancora una volta protagonista Oden Kozuki, ma stavolta il samurai viene affiancato da un altro personaggio. Dopo aver accennato ai Pirati Rocks, l'anime di ONE PIECE presenta Edward Newgate, conosciuto come Barbabianca, nella sua versione giovanile. E cosa sarebbe accaduto era già stato accennato nella preview di ONE PIECE 963 della scorsa settimana.

Il pirata approda a Wanokuni dove verrà attaccato da Oden. I due daranno vita a un incontro eccezionale dove inizialmente sembrano essere ad armi pari: Oden usa le sue katane, Enma e Ame no Habakiri, mentre Barbabianca sfodera la sua prode naginata Murakumogiri. Il video in basso è un estratto dell'episodio 963 di ONE PIECE che ci mostra quindi la battaglia tra Oden e Barbabianca.

Alla fine però Barbabianca sfodererà anche il Gura Gura, assestando un pugno in pieno volto a Oden che viene scaraventato via. Con Barbabianca, sembra iniziare una nuova vita per Oden.