L'anime di ONE PIECE mostra finalmente Queen trasformato con il suo Frutto del Diavolo

Tutti gli uomini della ciurma di Kaido hanno un Frutto del Diavolo, quasi tutti della tipologia Zoo Zoo. Alcuni, come abbiamo imparato nell'ultima saga di ONE PIECE, lo hanno originale mentre altri hanno divorato uno SMILE, ovvero un Frutto del Diavolo artificiale creato da Caesar Clown, Doflamingo e l'imperatore.

Se anche gli uomini di basso rango della ciurma dell'imperatore possiedono un frutto, era impensabile che i pezzi grossi come le tre Calamità non li possedessero. Abbiamo già visto Jack in versione mammut e King in versione pterodattilo, pertanto all'appello mancava soltanto Queen. L'omone biondo è impegnato in prigione con il protagonista di ONE PIECE, ma un arrivo inaspettato l'ha costretto a tirare fuori tutta la sua potenza.

Mentre nella capitale dei fiori continua ad andare in scena una battaglia dove abbiamo anche visto Sanji VS X-Drake, in prigione arriva Big Mom. L'imperatrice voleva mettere le mani sullo shiruko, una pietanza composta da fagioli rossi. Alla vista della donna, Queen non può fare altro che reagire e trasformarsi, rivelando di aver mangiato un Frutto del Diavolo che lo fa trasformare in un brachiosauro.

La pelle rimane rosata mentre alcune parti del corpo diventano arancione, e non mancano baffi e capelli biondi. La tuta bianca e grigia invece si adatta alle dimensioni del corpo senza rompersi. Vi è piaciuta la trasformazione di Queen in ONE PIECE?