l'anime di ONE PIECE ci mostra il ritorno di uno storico nemico

L'ultimo episodio di ONE PIECE ha visto la principessa Shiraoshi in una situazione di difficoltà, mostrandoci ancora una volta di cosa sono capaci i Draghi Celesti. Non sono gli unici nemici temibili, però, dal momento che delle vecchie conoscenze sono tornate in azione.

L'arco corrente dell'anime di ONE PIECE sta esplorando il Reverie, un punto d'incontro cruciale per tutti i paesi del mondo ideato dal sensei Oda. Presso questa mastodontica assemblea si discutono gli accordi per regolare le leggi che governano i paesi di tutti mari e per limitare le forze dei pirati, ma la stirpe dei Draghi Celesti si dimostra nuovamente ebbra del suo potere cercando di sottomettere le altre popolazioni.

Tuttavia, nella puntata 886, ad accompagnare questa temibile stirpe è nientemeno che la CP0, una squadra di protezione costituita da guerrieri molto forti - tra i quali figura anche uno storico nemico. Stiamo parlando di Rob Lucci, che a quanto pare ha ottenuto una promozione dalla CP9 alla Cipher Pol 0, l'unità di protezione di maggior prestigio.

Il temibile villain fa la sua ricomparsa per proteggere il Drago Celeste che aveva attaccato la principessa Shiraoshi; a questo punto i pirati Tontatta Leo e Sao accorrono a salvare la loro amica, ma una figura vestita di bianco e fredda come il ghiaccio li respinge prontamente, rivelandosi essere Lucci.

Quest'ultimo afferma che i Draghi Celesti siano equiparabili agli Dei, e per questo nessuno può interferire con le loro decisioni, neanche i nobili, che davanti a questa stirpe perdono il loro prestigio. Chiaramente Lucci non sembra per nulla cambiato, anzi, pare che abbia continuato a perseguire i suoi malvagi ideali di giustizia prendendo le parti di uno spietato nemico. Oltre a lui, vediamo anche altre due facce familiari, Kaku e Stussy, entrambi promossi alla Chiper Pol 0.

Per restare in tema su Italia 1 stanno andando in onda gli episodi della saga di Enies Lobby, dove Cappello di Paglia e Lucci danno vita ad uno dei migliori scontri della serie.

Che ne pensate di questo ritorno? Sareste curiosi di vedere nuovamente uno scontro tra Rufy e Lucci?