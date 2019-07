L'anime di ONE PIECE mostra una straordinaria animazione di Zoro

L'anime di ONE PIECE ha dato il via alla famigerata saga di Wano, e i miglioramenti scaturiti dal nuovo director e da uno staff rinnovato incominciano a vedersi in maniera importante, già a partire dal secondo episodio, che esibisce una straordinaria animazione di Zoro.

Lo spadaccino si trova nei guai: nel precedente episodio abbiamo visto come i membri della ciurma di Cappello di Paglia si fossero impegnati per costruirsi un'identità fittizia all'interno di Wano, per sfuggire a Kaido ed estrapolare informazioni importanti dai suoi subalterni.

Sfortunatamente Zoro non è riuscito in questo intento: Il pirata è stato coinvolto in un omicidio e condannato a morte da un manipolo di Samurai. Si lascia catturare per non dare troppo nell'occhio, e una volta arrivato nel covo dei guerrieri gli viene intimato di fare Seppuku. All'inizio Zoro sembra che stia per assecondare questa richiesta, ma poco dopo sfrutta il suo Haki, che gli permette di scoprire l'identità dell'assassino che aveva compiuto l' omicidio davanti a suoi occhi.

L'omicida era proprio il samurai che l'aveva condannato a morte, costringendo Zoro a liberarsi e a passare alla maniere forti. Affronta prima corpo a corpo una parte dei suoi avversari (e già da questi frame possiamo vedere delle animazioni notevolmente migliori per lo standard di ONE PIECE), successivamente spicca il volo e utilizza la Tecnica a tre spade, che spazza via tutti i samurai del perimetro circostante.

In questo esatto momento l'anime di ONE PIECE sfoggia una qualità tecnica e delle animazioni davvero sorprendenti. I movimenti del personaggio sono fluidi e il tratto è consistente per tutto l'arco del gesto tecnico, che esplode in un tripudio visivo da lasciare a bocca aperta.

Ci auguriamo che l'anime possa continuare su questa lunghezza d'onda, i primi due episodi sono stati ottimi, e non vediamo l'ora di vedere il resto. Il capitolo 949 non uscirà nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump. Sulle pagine di Everyeye potete leggere un primo sguardo alla saga di Wano nell'anime.