L'anime di ONE PIECE menziona un evento passato di Big Mom e Kaido

l'anime di ONE PIECE è sul punto di entrare nell'arco narrativo di Wano, di cui è stata rivelata la nuova key visual. Nell'ultimo episodio possiamo osservare un'interessante scambio di battute tra Big Mom e Kaido, che rimanderebbe ad un passato in cui sono stati degli alleati.

Nella puntata 887, infatti, vediamo Kaido tracannare una bottiglia di Sakè, quando all'improvviso viene destato da una chiamata di Big Mom: l'imperatrice avvisa Kaido che la ciurma di Cappello di Paglia non è l'unica ad essere entrata nella nazione dei samurai, alludendo al fatto che anche lei - con tutto il suo battaglione - fosse sul punto di accedervi. Big Mom, tuttavia, chiede all'imperatore di non scagliare il suo esercito contro di lei, in nome di un favore che Kaido dovrebbe ancora restituire a causa di un misterioso evento passato.

Pare infatti che i due abbiano preso parte ad un'alleanza tempo addietro, nella quale Big Mom avrebbe aiutato in qualche modo Kaido, che a questo punto dovrebbe ricambiare il favore lasciando entrare l'imperatrice a Wano per dare la caccia alla ciurma di Cappello di Paglia. L'imperatore di tutta risposta non accetta la richiesta di Big Mom ordinando al suo esercito di mobilitarsi per scaraventarla fuori dalla nazione.

Con Kaido e Big Mom alle porte di Wano, la missione dei nostri protagonisti di rovesciare il regime autoritario della nazione si complica sempre di più, e non vediamo l'ora di vedere come l'anime metterà in scena tutto ciò - grazie ad un nuovo cambio di regia e di character design. Il primo trailer della nuova saga ha infatti confermato un cambio di registro molto evidente, con una pulizia grafica e delle sequenze davvero interessanti per un anime settimanale come ONE PIECE.