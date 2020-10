L'anime di ONE PIECE si prepara alla grande guerra di Wano: i titoli dei prossimi episodi

Il manga di ONE PIECE è già da tempo nel pieno della terza fase di Wanokuni. L'isola in cui si terrà una delle più grandi battaglie della saga di Luffy e compagni però è ancora più indietro con i tempi quando parliamo dell'anime. Per questo la trasposizione di Toei Animation sta affrontando ora la seconda fase dell'arco narrativo.

L'arrivo di Big Mom nella prigione di Udon ha obbligato Queen a trasformarsi in un brachiosauro, facendo uso del proprio Frutto del Diavolo. La battaglia della prigione continuerà in ONE PIECE 945 dove Big Mom sarà di nuovo protagonista. Ma cosa dobbiamo aspettarci dagli episodi futuri? Per chi non vuole leggere il manga, vengono in soccorso gli annunci dei titoli delle puntate successive.

ONE PIECE 946: "Fermare l'imperatrice! Il piano segreto di Queen"

ONE PIECE 947: "Un'arma letale! Mirare a Luffy con i proiettili della piaga"

ONE PIECE 948: "Inizia il contrattacco! Luffy, i samurai e i Foderi Rossi"

ONE PIECE 949: "Sono venuto qui per vincere! L'urlo di Luffy e il suo coraggio verso la morte"

Oltre l'episodio 945 che è stato già rivelato, vediamo quindi i titoli degli episodi di ONE PIECE fino al 949, ovvero quelli che ci terranno impegnati fino a inizio novembre. La battaglia di Queen e Big Mom continuerà ancora un po' lasciando poi spazio a Luffy e ai samurai dei Nove Foderi Rossi e al loro contrattacco.

ONE PIECE sta quindi per regalare ai suoi spettatori degli episodi ricchi di azione e significato per la battaglia futura.