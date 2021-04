L'anime di ONE PIECE rivista l'esecuzione di Roger: il Re dei Pirati nell'episodio 970

La vita di Roger è per certi tratti oscura, ma se c'è qualcosa che si conosce bene è la sua morte. A Logue Town la marina giustiziò il Re dei Pirati che in quel momento svelò l'esistenza del suo tesoro, dando inizio alla grande era della pirateria. E mentre il flashback di Oden Kozuki sta per finire, rivediamo la morte del re in ONE PIECE.

Salutata la sua ciurma, Roger ha passato del tempo con Portuguese D. Rouge per poi consegnarsi alla marina. Poco prima della sua morte per malattia, il Re dei Pirati decise di farsi giustiziare dalle autorità e l'episodio 970 di ONE PIECE mostra gli sprazzi finali di questa decisione. Mentre Oden ride a Wano, rileggendo la notizia sul giornale, il finale dell'episodio è completamente dedicato alla silenziosa cerimonia che portò alla morte del Re dei Pirati e alla nascita della grande era della pirateria.

Lo si vede in catene salire le scale del patibolo, ma sorridente, mentre la folla circonda la zona. Tra il pubblico si intravedono alcune facce note, ovviamente in versione più giovane rispetto a quelle che siamo abituati a vedere in ONE PIECE. Mihawk, Shanks, Buggy, Dragon, Moria, Doflamingo, Smoker sono solo alcuni dei membri del pubblico, ma la situazione cambia quando qualcuno chiede a Roger dell'esistenza del One Piece.

Fu questa risposta a scatenare gli eventi che ben conosciamo nell'anime. E mentre la storia di Roger finisce, quella di Oden continua sull'isola senza contatti con l'esterno.