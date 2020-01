L'anime di ONE PIECE svela un nuovo possessore di Frutto del Diavolo

Come sappiamo tutti One Piece è un anime che tratta delle scorribande di un gruppo di pirati, in un mondo di pirati. Ma non si deve fare assolutamente l'errore di credere che, per questo motivo, sia uno Shonen meno "particolare" degli altri, più attaccato alla realtà. Perché sappiamo benissimo come invece sia costellato da stranezze.

Infatti la serie è caratterizzata da poteri straordinari e uomini dalla forza sovrumana, grazie anche ai Frutti del Diavolo che conferiscono, a chi li mangia, capacità fuori dal comune. Chi sta seguendo l'anime o ha già letto il manga sicuramente lo sa ma, nell'ultimo episodio andato in onda in Giappone, è stato svelato un nuovo portatore di Frutto del Diavolo.

Mentre Gecko Moria ricompare sulla scena alla ricerca di un suo vecchio compagno, Absalom, viene a sapere che questi è andato incontro a un destino davvero crudele. Infatti, l'uomo è stato brutalmente assassinato dalla ciurma di Barbanera, intenzionata a sottrargli il frutto. Per chi non se lo ricordasse, Absalom era in possesso del Suke Suke no Mi che gli permetteva di diventare invisibile e rendere invisibile qualsiasi cosa toccava.

Ricordato ciò, in questo episodio dell'anime di One Piece si viene a scoprire che alla fine Barbanera ha deciso di assegnare questo frutto a una nostra vecchia conoscenza: Shiryu, ex capo carceriere di Impel Down che andò, appunto, a unire all'equipaggio di uno dei quattro imperatori.

Avete visto l'ultimo episodio? Sapevate di questa cosa?

