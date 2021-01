L'anime di ONE PIECE svela la vera natura di un personaggio: il tradimento è ufficiale

La puntata 957 di ONE PIECE ha mandato i fan in visibilio per la cura delle animazioni, la regia che ha reso ancora più intrigante le scene e gli eventi, ma anche per le tante rivelazioni che sono arrivate minuto dopo minuto. Indubbiamente ci sono stati due eventi principali che hanno monopolizzato l'attenzione degli spettatori.

Da una parte abbiamo avuto le notizie legate a Sabo diffuse dai giornali e che ha mandato nello sconforto Makino e tutta l'Armata Rivoluzionaria, dall'altra la bomba sulla Flotta dei Sette e la loro dissoluzione, imposta dal Levely. Ma nel mezzo ci sono state tante altre informazioni utili e soprattutto la scoperta di un tradimento da parte di un personaggio di ONE PIECE.

X-Drake è un pirata noto per essere una Supernova ma soprattutto un ex marine, a detta sua ritiratosi a causa delle manovre del governo. Come si scopre però in questo episodio, in realtà l'uomo ha solo fatto finta di ritirarsi e in realtà è il comandante di una divisione segreta della marina, la SWORD. Di questa organizzazione fa parte anche Koby e i due sono in contatto, scambiandosi informazioni dall'interno e dall'esterno di Wanokuni per rimanere aggiornati.

Il tradimento avrà un impatto importante sull'economia della saga? Non resta altro che seguire i prossimi episodi di ONE PIECE.