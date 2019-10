L'anime di ONE PIECE sta per svelare il segreto dei Kozuki?

Dopo l'interruzione dovuta all'episodio speciale Romance Dawn, ONE PIECE è tornato a parlare della saga di Wanokuni, la terra dei samurai che già fa presagire una battaglia immensa tra tantissime forze. Il caos alla Capitale dei Fiori sta per giungere a conclusione e, pertanto, l'episodio 909 ci porterà in un nuovo momento di questo arco narrativo.

Rufy e Zoro sono arrivati nella Capitale dei Fiori in compagnia di O-Kiku e, dopo diverse battaglie, sono riusciti a salvare Tama e fuggire tutti insieme a un carico di provviste. Arrivati al villaggio di Bakura, Tama torna ad Amigasa, mentre Trafalgar Law porta i protagonisti di ONE PIECE su un monte vicino dove, a sorpresa, appaiono le tombe di Oden Kozuki, Momonosuke, Kin'emon e di altri samurai.

L'anteprima di ONE PIECE episodio 909 che potete vedere in alto alla notizia svelerà sicuramente questa situazione: l'ex shogun Oden è indubbiamente morto, ma come mai ci sono i nomi di Momonosuke, Kin'emon e Raizo? La puntata si intitolerà "Tombe misteriose! Una riunione alle rovine del castello di Oden!"

Quale sarà il segreto del clan Kozuki e perché l'anteprima parla di un evento che spezzerà il cuore accaduto venti anni prima? ONE PIECE 909 arriverà in Giappone domenica 3 novembre.