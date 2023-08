Pausa per l'anime di ONE PIECE: trailer e quando finirà lo scontro tra Rufy e Kaido

Dopo una sequenza di episodi di altissimo livello e che hanno rivoluzionato lo stile grafico e sonoro dell'opera come conseguenza all'introduzione del Gear 5th, la serie animata di ONE PIECE si ferma. TOEI Animation è arrivata al giro di boa e si concede una pausa, ma ecco quando tornerà l'adattamento.

Dopo la delusione subita con ONE PIECE 1091, un episodio che aveva la fama di essere "GOAT", ma che per diversi motivi non ha rispettato le attese, i fan hanno inneggiato ONE PIECE 1072, una delle migliori puntate, nonché quella che finalmente si concentra sul Gear 5th di Luffy e sul suo potere fenomenale e ridicolo.

In ONE PIECE 1073 è proseguito lo scontro tra Cappello di Paglia e l'Imperatore Kaido, ma con un occhio di riguardo nei confronti della situazione generale su Onigashima, ormai un cumulo di macerie infernali pronte a naufragare nelle acque di Wano. Sarà il ninja Raizo a risolvere questa ardente situazione sfruttando un jutsu basato sull'acqua e sul getto dell'elefante Zunesha.

La battaglia proseguirà senza dunque motivi di preoccupazione per Rufy, ma non subito. ONE PIECE si ferma, per poi tornare con l'episodio 1074 il 3 luglio 2023. Nel mezzo, e quindi la giornata del 27 agosto, verrà trasmessa una puntata speciale che ricapitola gli ultimi momento dello scontro tra Rufy G5 e Kaido.

Nelle ultime ore, l'attenzione della community è stata colta da un leak. Lo scontro tra Rufy e Kaido terminerà in ONE PIECE 1076, una puntata che promette uno spettacolo assicurato e che verrà trasmessa il 17 luglio 2023, salvo imprevisti.