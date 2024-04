Gli anime con le peggiori animazioni? Il fandom non risparmia proprio nessuno!

Avere animazioni di alto livello è fondamentale per un anime, poiché spesso esse rappresentano il primo filtro per catturare o meno l'attenzione dello spettatore. Recentemente, i membri di un forum hanno dibattuto su quale sia l'anime con le animazioni peggiori, dimostrando che l'argomento è sempre scottante e vivido tra gli appassionati.

La discussione ha portato molti fan a riflettere sul reale peso di animazioni scadenti all'interno di una storia realizzata comunque in modo convincente o in serie che non puntano affatto sull'azione o su momenti ad effetto.

Anche se molti utenti hanno ammesso che non sempre le animazioni sono l'elemento su cui bisogna soffermarsi maggiormente, il focus si è comunque spostato sugli anime che sono più carenti in questo aspetto.

La varietà di prodotti citati è sorprendente e non stupisce che praticamente ogni genere esistente abbia il proprio esponente di bassa qualità pronto ad ergersi sugli altri, in negativo, lato animazioni.

Per gli isekai e i fantasy, in generale, sono stati menzionati So I'm a Spider, What?, Overlord e Berserk (2016), mentre per gli psicologici c'è Welcome to the NHK che, pur avendo un intreccio narrativo e un messaggio di fondo straordinari, pecca in quanto a resa visiva.

Inoltre, se le animazioni di Egghead segnano l'inizio di una nuova era per One Piece, è proprio perché la trasposizione del manga di Oda non era granché nelle precedenti saghe, arco di Wano escluso. Per questo motivo, anche One Piece viene giustamente nominato in questo forum.

Prima di lasciarvi, vi chiediamo di dirci la vostra: preferite belle animazioni o una storia entusiasmante in un anime?

