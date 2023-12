Quali anime sarebbero perfetti per uno spin-off isekai? My Hero Academia, Naruto e altri

Molto presto arriverà la serie Suicide Squad Isekai, un anime basato sul team di supercattivi più iconico della DC che si tuffa in un mondo parallelo, fatto di mostri da sconfiggere e tanto altro ancora. Alla luce di questa nuova uscita, ci siamo chiesti: ma quali anime sarebbero perfetti per uno spin-off isekai?

Vi presentiamo le nostre proposte, ma vogliamo conoscere anche le vostre! Per cui, fateci sapere con un commento quali titoli sarebbero perfetti per uno spin-off isekai.

Cominciamo con My Hero Academia: i suoi personaggi dotati di quirk sarebbero perfetti per entrare a far parte di un mondo isekai. In una trama ideale, i ragazzi della 1-A potrebbero cercare di lottare contro potenti villain per avanzare sempre più di livello.

Allo stesso modo, le peculiarità dei personaggi di Chainsaw Man li renderebbero adatti a un dark-isekai. In un mondo parallelo tremendamente oscuro, sarebbe interessante vedere cosa riuscirebbe a fare un ragazzo come il nostro protagonista Denji che, da semplice umano, improvvisamente si ritrova a combattere contro diavoli e tanto altro ancora nei panni dell'Uomo Motosega.

Anche Naruto sarebbe facile da inserire in un universo isekai, poiché la premessa iniziale di questo anime è già molto simile alle trame delle classiche serie di questo genere: un protagonista che parte svantaggiato in un mondo in cui bisogna essere sempre più forti per sopravvivere.

E se, da un giorno all'altro, vi risvegliaste in One Piece? L'universo avvincente e colorato di quest'anime, ricco di pirati unici, sarebbe il luogo ideale per un isekai, senza dubbio un'esperienza assolutamente divertente! Un po' meno lo sarebbe Attack on Titan. Anzi, molto probabilmente, sarebbe una vera sfida per chiunque sopravvivere in un mondo così spaventoso.



Adesso, fateci sapere le vostre proposte!