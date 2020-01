L'anime "Pet" mostra la sua prima Opening, il cantante è l'autore dell'OP di Tokyo Ghoul

Twin Engine, la compagnia giapponese responsabile per la produzione di opere del calibro di Babylon, Dororo e Vinland Saga, ha recentemente mostrato tramite il suo profilo ufficiale YouTube l'intera Opening della nuova serie anime Pet, tratta dal manga di Ranjo Miyake e in arrivo in simulcast mondiale su Amazon Prime Video il prossimo 6 gennaio.

La sigla di apertura è stata scritta e cantata dalla rockstar giapponese TK, nome d'arte di Toru Kitajima dei Ling Tosite Sigure, già famoso per aver curato nel 2015 l'iconica OP di Tokyo Ghoul Unravel. Il nuovo pezzo, ascoltabile cliccando sopra il PV visibile in cima all'articolo, si intitola Chō Tobu Suisō e dovrebbe accompagnarci durante il corso dell'intera prima stagione di Pet.

Vi ricordiamo che l'opera di Miyake racconta la storia di un gruppo di individui in grado di infiltrarsi nella mente delle persone e manipolarne i ricordi. In passato questi poteri venivano utilizzati per coprire incidenti, omicidi e altri atti dolorosi, ma tale abilità finirà non solo per distruggere la mente degli altri, ma anche per corrompere il cuore delle persone che ne fanno uso. A queste persone, disprezzate e allo stesso tempo temute, verrò assegnato il nome di "Pet".

Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi rimandiamo al primo trailer ufficiale di Pet.