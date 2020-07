Gli anime che fanno più piangere: i giapponesi votano la loro commovente top 10

Di anime ce ne sono tantissimi e continueranno a essercene, di ogni genere e tipo. Si passa dagli anime comici, sia per bambini che per adulti, a prodotti più seri capaci di emozionare e commuovere gli spettatori. Alcuni sono entrati ormai in classifiche storiche, altri hanno fatto la loro comparsa in tempi recenti.

In Giappone è stato effettuato un sondaggio che ha coinvolto gli utenti del sito Anime Anime. Al centro c'è stato recentemente il "anime che ti ha fatto piangere di più", permettendo quindi la candidatura di anime con forti scene drammatiche. Ecco la top 10 completa:

Nono posto: Angel Beats e Mr. Osomatsu a pari merito;

Settimo posto: Bugie d'Aprile e Demon Slayer a pari merito;

e Demon Slayer a pari merito; Sesto posto: Gintama;

Quinto posto: Assassination Classroom;

Terzo posto: Banana Fish e Ano Hana a pari merito;

e Ano Hana a pari merito; Secondo posto: Clannad;

Primo posto: Violet Evergarden.

Violet Evergarden tornerà con un film a fine anno e probabilmente continuerà a far piangere i propri spettatori, mentre si possono notare in classifica altri anime famosi come Ano Hana e Banana Fish. Non manca poi Gintama, sempre a saltare tra il comico e il drammatico, e il recente shonen di successo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Quale sarebbe la vostra classifica, e apprezzate le scelte dei giapponesi?