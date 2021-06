Quali anime hanno fatto piangere gli spettatori giapponesi? C'è una grande sorpresa

Troppo spesso catalogati come cartoni destinati ai più piccoli, in realtà gli anime sono in grado d'insegnare agli spettatori vari aspetti della vita, regalando forti emozioni. Ma vi siete mai chiesti quali anime facciano piangere maggiormente? Badate bene, non commuovere, ma piangere.

In un recente sondaggio condotto dal servizio giapponese semiji, è stato chiesto agli utenti di fascia adolescenziale: "Quali anime vi hanno fatto piangere di più?". La top ten include una sorpresa che mai ci saremmo mai aspettati di trovare.

Demon Slayer A Silent Voice Your Name. My Hero Academia Shin Chan Anohana Re:Zero Violet Evergarden Tokyo Magnitude 8:0 Your lie in April

In cima alla classifica si è posizionato Kimetsu no Yaiba, l'opera infrangi record del 2020. L'avventura di Tanjiro e della piccola Nezuko ha indubbiamente colpito il Giappone, che ormai idolatra i due protagonisti. A seguire, troviamo A Silent Voice - La Forma della Voce e Your Name, due anime che dal primo all'ultimo minuto ci hanno strappato ben più di qualche lacrima.

Ai piedi del podio c'è My Hero Academia, arrivato alla Stagione 5 con un totale di oltre 100 episodi. Ma è la quinta posizione ad aver spiazzato tutti. Difatti, alle spalle dell'opera di Kohei Horikoshi troviamo Shin Chan. Ebbene si, Shinnosuke Nohara, detto Shin-Chan, ha letteralmente fatto "piangere dal ridere" i fan giapponesi.

E voi quale anime avreste inserito nella vostra personalissima top ten? Il sempreverde Naruto, il nuovissimo To Your Eternity o Made in Abyss? Scopriamo inoltre la classifica delle morti più scioccanti degli anime. Ecco il magnifico artwork che ha celebrato il decimo anniversario di Studio MAPPA.