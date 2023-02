Quali sono stati gli anime più piratati dell'anime? Bleach tra i più colpiti

La diffusione dei servizi streaming ha permesso all'industria anime giapponese di ampliare notevolmente la propria portata. Con Crunchyroll, Netflix e Prime Video è possibile accedere a centinaia di serie anime. Tuttavia c'è ancora chi opta per gli streaming illegali. Quali sono state le serie anime più piratate del 2022?

La pirateria è una delle piaghe peggiori che affligge il medium. La facile accessibilità e il costo risicato degli streaming on demand non frena i pirati, che tuttavia danneggiano gravemente l'industria e le nuove uscite.

Nonostante la nascita di nuove associazioni contro la pirateria di anime e manga, anche nel 2022 questo triste fenomeno ha colpito l'industria giapponese. Secondo dei dati forniti dal portale WTK, delle dieci serie televisive più piratate dell'anno negli Stati Uniti d'America ben cinque sono serie anime giapponesi.

La serie più piratata è stata House of the Dragon, lo spin-off di Games of Thrones che supera di soli quattro punti percentuali Chainsaw Man. L'adattamento del manga di Tatsuki Fujimoto prodotto da Studio MAPPA è l'anime più piratato negli USA nel 2022. Nella classifica degli anime più piratati ci sono anche:

Bleach: Thousand-Year Blood War;

The Eminence in Shadow;

Spy x Family;

The Rising of the Shield Hero Stagione 2.

Secondo voi nel 2023 si riuscirà adcon nuove iniziative o abbonamenti più vantaggiosi da parte dei principali servizi streaming? Ecco nello specifico i danni causati dalla pirateria all'anime giapponese