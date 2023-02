L'anime di Pluto ha finalmente una data d'uscita su Netflix

Il nome Naoki Urasawa non può risultare nuovo ad un appassionato di anime e manga. Si tratta di uno degli autori più conosciuti ed apprezzati al mondo, un vero e proprio genio che ha dato vita ad un sacco di capolavori come Pluto. E proprio quest'ultima serie, a breve, diventerà un anime.

L'adattamento anime di Pluto non ha avuto vita facile, visto che alcuni rumors vedevano il progetto addirittura cancellato. Fortunatamente le voci sono state in seguito smentite e lo scorso maggio il presidente dello Studio MAPPA ha confermato la messa in produzione della serie. Da allora, tuttavia, non sono più emerse voci a riguardo finché un'ultima indiscrezione delle scorse ore ha confermato l'anno d'uscita su Netflix.

Senza dilungarci ulteriormente, dunque, l'anime di Pluto approderà su Netflix nel 2023, in una data che verrà annunciata prossimamente. Si tratta però di un'ottima notizia per i fan della saga, visto anche il coinvolgimento del colosso americano dedito allo streaming on-demand che avrà l'esclusiva. Per chi non conoscesse l'opera in questione, la trama recita quanto segue: "Tutto inizia con la misteriosa morte di Mont Blanc, uno dei robot più potenti della Terra, amato da tutti. A indagare su questo caso, e sulla morte di molti altri robot c'è il detective Gesicht."

