L'anime Pokémon esordiva 23 anni fa in Italia: il lungo viaggio di Ash Ketchum

Il 10 gennaio del 2000 su Italia 1 faceva il suo esordio un'anime giapponese tratto da un videogioco che a distanza di 23 anni esatti possiamo dire aver fatto la storia. La serie animata Pokémon festeggia il ventitreesimo anniversario dal suo debutto italiano.

Il primo episodio dell'anime Pokémon risale al 1° aprile 1997. Nel Bel Paese la serie è tuttavia arrivata in ritardo, con l'emittente televisiva di Mediaset che ha portato l'anime solamente il 1* gennaio 2000. Sono dunque passati esattamente 23 anni dal giorno in cui il lungo, meraviglioso viaggio di Ash Ketchum ha avuto inizio.

Dopo infinite avventure di recente Ash è diventato il miglior allenatore Pokémon al mondo. Tutti sanno come Ash con il suo Pikachu abbia sconfitto Leon, ma in quanti si ricordano come il viaggio abbia avuto inizio?

Prima di diventare il campione che è oggi e di lasciare spazio a nuovi allenatori Pokémon, Ash Ketchum era un semplice ragazzino di Biancavilla il cui sogno era quello di partire in giro per il mondo e diventare il miglior allenatore possibile. Il giorno del suo decimo compleanno ricevette dal Professor Oak un Pokédex e il suo primo Pokémon. Giunto in ritardo all'appuntamento, si dovette accontentare di ricevere un Pikachu.

Il legame tra Ash e Pikachu nasce dunque già dal primissimo episodio dell'anime. Dovete però sapere che i due non erano esattamente vicini come lo sono oggi. I primi contatti tra Ash e il suo Pikachu furono terribili, con il Pokémon che continuava a fulminare l'allenatore. E voi seguite l'anime dal giorno 1? Buon compleanno, Pokémon!