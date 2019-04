L'anime di Pokemon ci mostra un easter egg dedicato a Naruto

Pokemon, da sempre noto per le citazioni alle animazioni contemporanee, pare proprio presentare un chiaro riferimento a Naruto. Nell'ultima serie, Sole e Luna, è infatti quasi impossibile non notare l'omaggio, rappresentato dal nuovo allenatore Pokemon incontrato da Ash Ketchum. Il bizzarro personaggio esibisce un'estetica ninja caratteristica.

Come è possibile vedere, il nuovo allenatore è vestito con un uniforme blu comprendente anche un copricapo. Il ragazzino calza inoltre una lunga sciarpa rossa e dei pesi, per braccia e gambe, di colore arancione. Il particolare look è ultimato da un paio di "baffetti" e da una classica posa di jutsu.



Sebbene l'episodio di Pokemon in questione non abbia mai apertamente fatto il nome di Naruto, uno sguardo alla fascia del ninja sembrerebbe fugare ogni dubbio. Non solo il principiante condivide i baffetti di Naruto ed i pesi di Rock Lee, ma presenta anche un familiare tic verbale. Il personaggio termina infatti ogni sua frase con "Datteba", espressione sempre utilizzata dal Settimo Hokage.



Questa non è la prima volta che Pokemon ha reso onore a celebri titoli anime. Mentre quest'anno è stato il turno di Naruto, opere del calibro di Neon Genesis Evangelion e Pretty Cure hanno ricevuto un omaggio nel corso del 2018.



Naruto è tuttora, nonostante la sua conclusione, una delle serie che attira maggiormente l'interesse di spettatori e lettori, come dimostrano le numerose illustrazioni che vengono realizzate dai fan. Recente e suggestiva è la fan art di Naruto in modalità Chakra della Volpe. Successo, quello della fatica di Kishimoto, reso possibile anche dal sequel rappresentato da Boruto, che nel capitolo 34 rivela il nuovo discepolo di Naruto.



E voi, credete che lo stravagante allenatore assomigli maggiormente a Naruto o a Rock Lee? Fatecelo sapere nei commenti!