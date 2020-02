Quali sono gli anime più popolari del 2020? Ce lo svela Wikipedia

Crunchyroll US ha da poco condotto una ricerca a tema anime utilizzando i tools messi a disposizione da Wikipedia, l'enciclopedia libera più famosa del mondo. Dopo qualche giorno di ricerca il sito ha stilato una lista delle dieci pagine più visitate in assoluto, riuscendo così ad ottenere una classifica delle serie più popolari del momento.

La prima Top 10 considera qualsiasi serie o film che abbia a che fare in qualche modo con l'animazione giapponese, mentre la seconda prende in considerazione tutte le serie attualmente in onda.

Top 10 pagine a tema Anime più visitate

Alita: Battle Angel My Hero Academia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Weathering With You Interspecies Reviewers Studio Ghibli Le Bizzarre Avventure di JoJo Hentai Dragon Ball Z: Kakarot Spider-Man: Into the Spider-Verse

Primo posto per Alita: Battle Angel, il film live-action ispirato al manga di Yukito Kishiro. Le visite sono giustificate dalla campagna Kickstarter e dallo straordinario incasso della pellicola, vicina al mezzo miliardo di dollari. Interspecies Reviewers si posiziona dietro i tre colossi del 2019 grazie alle polemiche inerenti il suo contenuto a sfondo sessuale, mentre Studio Ghibli e Le Bizzarre Avventure di JoJo ottengono rispettivamente sesta e settima posizione. Ottavo posto per hentai, keyword sempre più cercata a titolo informativo da chiunque non bazzichi nel mondo dell'animazione giapponese. Spider-Man rientra invece nella classifica poiché ritenuto da Wikipedia un "Film occidentale ispirato all'animazione giapponese".

Top 10 serie/film Anime più popolari del momento

My Hero Academia Interspecies Reviewers Toilet-Bound Hanako-kun Keep Your Hands Off Eizouken! BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense ONE PIECE Black Clover Haikyu!! Darwin's Game Plunderer

Nessuna sorpresa sul fronte degli anime invernali, capitanati dal meraviglioso anime di Studio Bones. ONE PIECE conserva saldamente un posto in classifica, così come Black Clover. Ultimo posto per Plunderer, il nuovo anime di Suu Mizuki.