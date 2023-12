Gli anime più popolari del 2023? In cima alla lista non c'è quello che vi aspettereste!

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare su X, il vecchio Twitter, la classifica degli anime più popolari in Giappone, usciti nel 2023. Più precisamente, la lista svela quali sono stati i titoli più twittati dagli utenti, ovvero quelli che sono stati per lungo tempo in "trend" nell'arco di quest'anno. A sorpresa, c'è un primo posto davvero inaspettato!

Il 2023 ha riservato ai fan numerose uscite interessanti, tra cui One Piece (con la fine della Saga di Wano), la terza stagione di Demon Slayer e diversi shojo che hanno colpito al cuore gli spettatori. Nessuno di questi, però, è presente in lista. Ecco la top 5:

Mobile Suit Gundam: The Witch of Mercury Jujutsu Kaisen Frieren - Oltre la fine del viaggio Attack on Titan Oshi No Ko

Una produzione di cui forse non si è parlato abbastanza in Italia, Mobile Suit Gundam: The Witch of Mercury, ottiene la medaglia d'oro. Negli scorsi mesi ci sono state alcune polemiche per Gundam The Witch from Mercury, dal momento che NAMCO rifiutato i temi LGBTQ+ della serie, minimizzando il rapporto sentimentale tra le due protagoniste. Tuttavia, i fan giapponesi hanno apprezzato enormemente il titolo, che potrebbe tornare prossimamente con una seconda stagione.

Per quanto riguarda le serie, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan erano titoli dal successo già ampiamente consolidato e sono tornati quest'anno rispettivamente con la seconda stagione e il finale di serie. Le vere scoperte del 2023 sono state Frieren - Oltre la fine del viaggio e Oshi No Ko: in particolare, secondo molti Frieren è l'anime rivelazione dell'anno.