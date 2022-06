Quali sono gli anime più popolari al mondo? Ecco la classifica

Quali sono gli anime più popolari del mondo? Sembra davvero molto difficile stilare una classifica, anche perché bisognerebbe tener conto di troppi fattori. Dal diverso tipo di pubblico al periodo storico, sono state stilate molte top 10 negli anni, con i soliti noti alle prime posizioni.

Broadband Choices, sito web che propone le migliori offerte per TV e internet nel Regno Unito, ha pubblicato un articolo riguardante gli anime più popolari in tutti i paesi del mondo. La classifica è stilata in base agli anime più cercati in rete dagli utenti, un parametro sicuramente affidabile per quanto riguarda la popolarità di un prodotto.

Globalmente parlando, l'anime più popolare è Naruto, essendo il più ricercato in ben 93 paesi. Al secondo posto troviamo Pokémon, primo per popolarità in 16 paesi tra cui l'Italia, seguito sul podio da Attack On Titan, primo in 11 paesi. Medaglia di legno per Demon Slayer, primo in 9 paesi, seguito poi da One Piece (8 paesi), Jujutsu Kaisen (6 paesi), Dragon Ball Z (2 paesi) e Tower of God (1 paese).

E invece, quali sono gli anime più popolari in Italia? Gli utenti del Bel Paese vedono al primo posto di questa classifica Pokémon, franchise davvero molto apprezzato. Al secondo troviamo One Piece, seguito da My Hero Academia, Naruto e Demon Slayer. Sorprende non trovare nella top 5 Attack on Titan, campione di ascolti in tutto il mondo.

Interessanti anche i dati del Giappone, in cui l'anime più popolare continua ad essere Demon Slayer. Medaglia d'argento per One-Punch Man, al cui seguito troviamo Attack on Titan. Chiudono la top 5 One Piece e Dragon Ball. Una classifica in cui troviamo quindi degli intramontabili capolavori e delle opere fresche e rivoluzionarie.

