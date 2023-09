Quali sono gli anime preferiti dai fan? Potreste restare delusi!

Come nel caso di qualsiasi altra forma di media, guardare gli anime giapponesi può essere un'esperienza profondamente personale, con molte serie che lasciano un segno duraturo negli spettatori. È normale che i fan si rechino su Internet a sostegno delle loro serie preferite, con siti come MyAnimeList.

Con 2.121.848 voti, Re:Zero è il ventesimo anime preferito dai fan di MyAnimeList. Fin dall'inizio, Re:Zero ha stuzzicato gli spettatori con misteri continui come chi sia Satella, come/perché Subaru sia arrivato qui e perché continui a tornare in vita ai checkpoint preimpostati ogni volta che muore. Tutto in Re:Zero lo rende un isekai eccezionale che è più della somma delle sue parti, incluso un triangolo amoroso molto dibattuto tra Subaru, la mezzelfa Emilia e la ragazza orco Rem.

Your Lie in April è un anime strappalacrime di tutto rispetto. Anche se Your Lie in April può facilmente far piangere con il cuore spezzato i fan degli anime, ha anche temi forti come la speranza riaccesa, il potere della musica e, soprattutto, il potere dell'amicizia e dell'amore, al 19° posto con 2.140.870 voti.

Mentre molti degli anime più popolari di tutti i tempi sono serie d'azione shonen o seinen, Toradora! ( 2.145.870 voti ) si distingue invece per essere una commedia romantica finemente realizzata, con abbastanza drammaticità da dare alla storia il peso emotivo tanto necessario.

La serie anime di fantascienza Code Geass si colloca tra gli anime più popolari di tutti i tempi con 2.179.825 voti e il suo antieroe, Lelouch Lamperouge, è il personaggio anime più popolare su MAL. Code Geass è ambientato nel futuro, dopo che il vasto Impero Britannia conquistò il Giappone e lo ribattezzò Area 11. Lelouch giocherà entrambi i lati della lotta in corso per raggiungere i suoi nobili obiettivi, facendosi amici e nemici ovunque mentre procede.

Anche se One Piece non è l'anime più popolare di tutti i tempi su MyAnimeList, solo al 16° posto, si colloca sicuramente tra i titoli anime più famosi mai esistiti. One Piece è il più lungo dei "tre grandi" originali e il suo manga originale ha venduto più volumi rispetto ai suoi concorrenti, Naruto e Bleach, messi insieme.

A Silent Voice è un film anime molto popolare basato sull'omonima serie manga in sette volumi. È un anime drammatico romantico che non parla solo delle conseguenze del bullismo a scuola, ma di due persone che cercano disperatamente di ascoltarsi e capirsi nonostante le loro differenze, al 15° posto su MAL.

No Game, No Life è uno dei titoli anime isekai più popolari su MyAnimeList e uno degli anime più popolari di tutti i tempi e di qualsiasi genere. Questa serie è ancora ferma a una sola stagione, ma ai fan appassionati non importa, perché il materiale che ottengono è di qualità piuttosto che di quantità.

Jujutsu Kaisen si colloca tra i migliori anime da guardare nel 21° secolo, essendo un successore spirituale di Bleach e un membro del popolare "trio oscuro" insieme a Hell's Paradise e Chainsaw Man . L' anime Jujutsu Kaisen ha come protagonista Yuji Itadori, che ha appena ottenuto il potere della maledizione e deve combattere maledizioni mostruose per salvare l'umanità.

La famosissima serie anime Steins;Gate è basata sull'omonimo gioco di novel visivo del 2009, un'avventura fantascientifica che piega il tempo e che i fan degli anime amano ancora oggi. Rintaro Okabe è un autoproclamato "scienziato pazzo" che lavora ad Akihabara, Tokyo, dove presto si imbatte in un mistero che circonda Kurisu Makise.

Your name. uscito nel 2016 e si è rapidamente affermato come uno dei film anime più acclamati dalla critica e popolari di tutti i tempi, competendo bene anche con i migliori titoli dello Studio Ghibli. Anche adesso, il tuo nome.è il coronamento del successo del regista Makoto Shinkai, anche se gli altri film del signor Shinkai non dovrebbero essere trascurati.

Al decimo posto, Hunter x Hunter è uno degli anime più famosi degli anni 2010, una serie shonen che segue Gon Freecss, che trascorre la maggior parte della sua giovane vita credendo che entrambi i suoi genitori siano morti. Dopo che è stato rivelato che suo padre non solo è vivo, ma è un rinomato cacciatore, Gon parte per un viaggio per diventare lui stesso un cacciatore, credendo che ciò lo aiuterà a trovare suo padre.

La premessa di Tokyo Ghoul è altrettanto oscura e avvincente. In un mondo in cui i ghoul convivono insieme agli umani in segreto, Kaneki Ken viene quasi ucciso dalla sua compagna Rize quando lei si rivela come un ghoul e tenta di nutrirsi della sua carne. Diventa un mezzo ghoul durante l'intervento chirurgico, poiché alcuni degli organi di Rize gli sono stati trapiantati. L'anime è al nono posto con ben 2.734.104 voti.

Naruto è sia un anime di passaggio per molti nuovi spettatori, sia uno che li accompagna per tutta la vita come uno degli anime più popolari di tutti i tempi. Il giovane emarginato Naruto Uzumaki sogna di diventare un giorno l'Hokage, una posizione che richiede ammirazione e rispetto da parte di tutti nel villaggio della Foglia Nascosta. Per questo motivo stupisce che sia solo all'ottavo posto.

Uno dei titoli più popolari degli ultimi anni, Demon Slayer segue Tanjiro Kamado, che torna a casa praticamente da tutta la sua famiglia dopo essere stato ucciso dai demoni, dopo essere stato via solo per una notte. L'unico sopravvissuto è sua sorella Nezuko, ma si rende conto con orrore che lei stessa è stata trasformata in un demone.

My Hero Academia è diventato uno degli anime shonen più visti sin dalla sua uscita. Izuku Midoriya è un ragazzino Senza Quirk in un mondo pieno di supereroi dotati dei Quirk, ma non rinuncia mai al suo sogno di voler essere proprio come il suo eroe All Might. Dopo essere stato benedetto con un Quirk incredibilmente potente da All Might, lo stesso Pro Hero numero uno, le difficoltà di Izuku riguardano il controllo del suo nuovo potere senza farsi del male nel processo.

Anche se è tutt'altro che perfetto, Sword Art Online è un anime di passaggio per molti fan, al quinto posto della lista, che cattura gli spettatori con la sua premessa unica e avvincente. Kirito, insieme a molti altri ignari giocatori, stanno festeggiando il lancio completo di SAO VRMMO, quando viene rivelato che sono rimasti intrappolati in un gioco mortale.

Saitama di One Punch Man si allena instancabilmente per diventare un grande eroe, ma scopre di avere un problema completamente nuovo dopo aver realizzato il suo sogno. Ora in grado di distruggere chiunque o qualsiasi cosa con un solo pugno, Saitama scopre che il brivido che una volta provava durante il combattimento è completamente scomparso, e ora invece lo annoia.

Il più fedele dei due adattamenti anime della serie, Fullmetal Alchemist: Brotherhood è uno degli anime più popolari di tutti i tempi e segue Edward e Alphonse Elric in una missione per ripristinare i loro corpi.

Death Note solleva la questione di cosa potrebbe fare qualcuno quando gli viene dato un taccuino che gli consente di uccidere chiunque voglia, a distanza, a condizione che abbia un nome e un volto con cui lavorare. Light Yagami è uno dei migliori e più brillanti giapponesi, ma scopre di essere annoiato dal mondo e insoddisfatto di quanti criminali vagano in giro.

Negli ultimi cento anni, i cittadini dell'universo di Attack on Titan hanno vissuto all'interno delle Mura senza effrazioni o attacchi dei Giganti. Tutto questo cambia in un fatidico giorno, quando un gruppo di Giganti Anomali sfonda il muro che protegge Shiganshina e la vita del giovane Eren Jeager cambia per sempre. Quest'anime si aggiudica il primo posto tra i preferiti dei fan di MyAnimeList.