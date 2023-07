'Gli anime erano meglio prima!', verità o nostalgia?

Che i trend nella realizzazione degli anime, e Dragon Ball ne è un esempio, siano cambiati negli anni è sotto gli occhi di tutti. La lotta tra passato e futuro, tra vecchie e nuove generazioni, è un conflitto che non si esaurirà mai e sempre in voga sarà il mantra "era meglio prima!" anche nel settore dell'animazione! Ma quanto c'è di vero?

Cerchiamo di fare chiarezza, analizzando diversi punti pro e contro questa tesi. È un bias cognitivo riconosciuto dalle neuro-scienze, chiamato retrospettiva rosea, quello di vedere il passato come migliore. Quindi, premettendo di tenerci il più distante possibile dal fattore nostalgia, cerchiamo di capire in cosa gli anime del passato erano superiori e dove invece peccano rispetto agli odierni. (DISCLAIMER: come spartiacque utilizzeremo il 2010 per dividere classico e moderno)

L'originalità è certamente un fattore che caratterizzava più il passato che il presente: se pensiamo ad anime che hanno creato un archetipo (Dragon Ball, Akira, Sailor Moon...) è alquanto difficile trovare così tanti prodotti rivoluzionari oggi. My Hero Academia sarà indissolubilmente legato ai canoni tracciati da Naruto, One Piece e prima di loro l'opera Magna di Akira Toriyama. Qualsiasi anime a tema mecha difficilmente non terrà conto di Neon genesis Evangelion, che si è comunque distanziato molto dalla sua matrice: le opere di Go Nagai. Se guardiamo un prodotto dai toni cyberpunk moderno, è impossibile non pensare a riferimenti al capolavoro di Otomo. Il punto è che tantissime volte questi prodotti, nonostante il limite dell'età e della tecnologia del tempo, restano più godibili dei moderni, che spesso portano con sé la maledizione del già visto.

La libertà degli autori, all'interno di un'industria che non aveva assolutamente i numeri e le costrizioni che ha oggi, dal momento che il fenomeno anime e manga è letteralmente esploso globalmente negli ultimi anni, passando da un settore di nicchia a mainstream, permetteva agli anime di essere più autentici e meno sensibili al volere del grande pubblico. Questo si traduce in scelte discutibili, come un uso massiccio del fan service. Se è vero che Asuka, Fujiko, Faye avevano questo onere, è altrettanto vero che i personaggi erano ben caratterizzati con diverse sfumature e la loro estetica non andava ad inficiare al loro ruolo o profondità, cosa che oggi, purtroppo, accade spesso. Uno spreco di personaggi femminili che potrebbero dire molto di più.

Oggi molti anime mancano di profondità e cercano di fare un mischione di molte cose, non riuscendo ad avere né capo né coda: pensiamo a Clannad e Uta no Prince-sama. Mentre il primo esplora l'amore nelle sue diverse sfaccettature, il secondo mette troppa carne al fuoco, dimostrandosi inconcludente sotto molti aspetti e non approfondendo mai uno dei sentimenti più forti e complessi della storia umana.

Certo gli anime moderni possono sfruttare tecnologie superiori ed avere un'estetica migliore, offrendo un prodotto animato di qualità maggiore da quel punto di vista, ma la saturazione del mercato sta forse portando le serie a standardizzarsi e ad essere più prodotti di intrattenimento usa e getta. Ovviamente le eccezioni non mancano, pensate ad Attack on Titan, One Punch Man...tuttavia a noi interessa la tendenza, la mosca bianca non fa la regola.

Quindi, per concludere, no, non è tutto bias cognitivo. C'è una verità di fondo sulla superiorità dei vecchi prodotti rispetto all'attualità, almeno in generale e questo è bene ricordarlo per non fare di tutta un'erba un fascio. E voi cosa ne pensate, siete d'accordo o meno? Scatenatevi nei commenti. Visto che l'abbiamo citato, non perdetevi la nostra recensione di Dragon Ball Z!