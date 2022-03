Gli anime della primavera 2022, tra Spy x Family, Kaguya-sama, Komi-san e tanti altri

Con la fine di marzo, giungerà alla fine anche della stagione invernale del 2022. L'anno ha aperto con tre successi principali: L'Attacco dei Giganti, Demon Slayer e My Dress-Up Darling, accompagnati dagli onnipresenti ONE PIECE e Boruto: Naruto Next Generations. Adesso però è il momento di vedere gli anime che esordiranno nella primavera 2022.

Toei Animation è stata costretta a posticipare ONE PIECE, Dragon Quest e altri anime, che quindi non faranno parte almeno inizialmente della trasmissione primaverile. Ci sarà invece Boruto: Naruto Next Generations, insieme a Detective Conan e Pokémon, sempre in trasmissione senza stop.

Tra le nuove scoperte invece:

c'è l'atteso Spy x Family, uno dei possibili crack della primavera 2022. Anya, Loid e Yor dovranno tenere su questa finta famiglia tra segreti e lavori alternativi che nessuno conosce;

tra gli anime romantici, fa sentire la sua presenza Shikimori-san is not just a cutie, un tenero anime di una coppia di studenti;

dalle pagine di Shonen Jump+ arriva la tenera commedia Aharen-san wa Hakarenai;

dalla stessa rivista c'è pure il thriller Summer Time Rendering ;

; segue poi il gioco di sopravvivenza di Tomodachi Game;

dall'autore di Takagi-san, il nuovo anime Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi proietterà nel villaggio di alcune simpatiche ninja;

si conclude con due spokon, col primo che è Ao Ashi , incentrato sul calcio;

, incentrato sul calcio; il secondo invece è Dance Dance Danseur, anime sulla danza preparato da Studio MAPPA.

Non ci sono soltanto anime inediti, ma anche i proseguimenti con le seconde, terze e quarte stagioni di altri prodotti più famosi:

The Rising of the Shield Hero è uno degli isekai più amati degli ultimi anni e torna con l'attesa stagione 2;

è uno degli isekai più amati degli ultimi anni e torna con l'attesa stagione 2; sul fronte del romcom invece c'è un altro bestseller, la terza stagione di Kaguya-sama: Love is War ;

; segue poi il ritorno di Komi Can't Communicate , una delle sorprese del 2021;

, una delle sorprese del 2021; ritorna anche Date a Live con la stagione 4;

ad aprile esordisce anche Ascendance of a Bookworm con la stagione 3;

grande ritorno anche per Tiger & Bunny con la seconda stagione;

con la seconda stagione; l'anime storico sulla guerra cinese Kingdom prodotto da Studio Pierrot debutterà ad aprile con la quarta stagione.

Questi sono soltanto i volti più noti e tra cui potrebbe celarsi la sorpresa della stagione, ma gli arrivi sono tanti. Quale anime attendete di più?