Gli anime su Prime Video a giugno: dalla stagione 3 di Bleach a Lupin

Prime Video, la sezione dedita allo streaming on-demand del colosso americano Amazon, sta concentrando sempre di più i suoi sforzi verso il mercato dell'animazione giapponese in Italia. Ad ogni modo, nel mese di giugno uscirà qualche titolo particolarmente interessante e che avrete l'occasione di recuperare.

Dopo il recente approdo della stagione 2 di Bleach, Dynit continua la sua partneship con il colosso statunitense per proseguire la distribuzione dell'adattamento anime del manga di Tite Kubo sul piccolo schermo. A partire dal prossimo 28 giugno, infatti, uscirà su Prime Video la stagione 3 di Bleach che seguirà di qualche giorno uno dei migliori progetti degli ultimi anni legati al franchise di Lupin III. Esattamente il 15 giugno, dunque, arriverà in Italia anche Lupin: La donna chiamata Fujiko Mine.

Ma a proposito di titoli in uscita su Prime Video prossimamente, una fonte de La Repubblica ha svelato che Evangelion 3.0 + 1.0, l'ultimo film legato alla tetralogia dei rebuild di Hideaki Anno, uscirà a breve sul catalogo insieme ai precedenti lungometraggi della saga.

E voi, invece, coglierete l'occasione per recuperare la nuova stagione di Bleach e la splendida serie in 13 episodi legata al ladro gentiluomo?