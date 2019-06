L'anime Re:Stage! Dream Days si è mostrato in un nuovo video

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato a Re:Stage! Dream Days, manga pubblicato sul magazine Monthly Comptiq e identificabile come progetto multimediale di Pony Canyon legato alle cantanti idol delle scuole medie, ha pubblicato un nuovo video dedicato all'opera.

Nel caso in cui non la conosceste, la storia dell'opera è incentrata sulle vicende dello studente del primo anno Mana Shikimiya (Amane Makino) il quale sta inseguendo il suo sogno di vincere al Prism Stage, la competizione che determina il miglior idol della scuola media. I membri del cast finora ufficialmente annunciati sono i seguenti:

Amane Makino come Mana Shikimiya

Akari Kitō come Sayu Tsukisaka

Masumi Tazawa come Mizuha Ichikishima

Meemu Tachibana come Kae Hiiragi

Yuka Iwahashi come Kasumi Honjō

Yuki Sorami nei panni di Mii Hasegawa

Shin Katagai (My Sweet Tyrant, Neo Angelique Abyss) si troverà alla direzione del progetto, il tutto affiancato dalla Yumeta Company and Graphinica. Motohiro Taniguchi (Yuruyuri San Hai!, My Sweet Tyrant) si occuperà del character design basato sui lavori di Tsubasa Izumi (Akane Iro ni Somaru Saka, Mashiroiro Symphony - The color of lovers), il quale si è già occupato delle illustrazioni dedicate al romanzo. La squadra di scrittori che ha lavorato ai romanzi, inoltre, si trova ora a capo della sceneggiatura della serie.