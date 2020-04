Quali anime sono stati rinviati per il Coronavirus? Ecco l'elenco completo di serie e film

Con i focolai di Coronavirus che stanno divampando anche in Giappone, l'industria degli anime ha subito un forte stop. Sono tante infatti le case di produzione che hanno annunciato rinvii o stop di anime previsti o in corso. Vediamo insieme gli anime coinvolti finora, tra serie TV e lungometraggi.

A Certain Scientific Railgun T

A3! SEASON SPRING & SUMMER

Appare-Ranman!

Boruto: Naruto Next Generations

Cardfight!! Vanguard Gaiden

Diary of Our Days at the Breakwater

Digimon Adventure 2020

Food Wars! Go no Sara

Hatena Illusion

Healin Good PreCure

IDOLiSH7 Second BEAT!

The Millionaire Detective - Balance: Unlimited

The Misfit of Demon King Academy

My Teen Romantic Comedy SNAFU

No Guns Life Stagione 2

One Piece

Pokémon

Re:Zero -Starting Life in Another World- Stagione 2

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 2

Tsukiuta. The Animation Stagione 2

I film anime che invece hanno subito uno stop sono i seguenti:

Detective Conan: The Scarlet Bullet

Doraemon: Nobita's New Dinosaur

Doraemon: Stand by Me 2

Evangelion: 3.0+1.0

Fate/stay night [Heaven's Feel] iii.spring song

given

Love Me, Love Me Not

Ojamajo Doremi - Film per il ventesimo anniversario

Princess Principal Crown Handler - Parte 1

Shimajiro to Sora Tobu Fune

Violet Evergarden The Movie

Ci sono naturalmente tanti nomi noti nelle due liste. Tra gli stop più recenti si registra quello di ONE PIECE di Toei Animation, accompagnato questa mattina da quello di Boruto: Naruto Next Generations. Sono in pochi gli anime che per ora si salvano ma che potrebbero comunque subire uno stop a breve, mentre partono caterve di repliche. E, secondo un animatore, anche la stagione estiva sarebbe a rischio.