Gli anime sono a rischio: gli show del 2020 subiranno ulteriori rinvii secondo Sponichi

Il 2020 non si è aperto nel migliore dei modi per il mondo, data l'epidemia cinese di Coronavirus diventata poi pandemia e che sta mettendo sotto pressione ogni industria. Adesso che sono state prese contromisure anche in Giappone, anche il mondo degli anime sta subendo vari contraccolpi con diversi rinvii degli show di questa primavera.

Dopo anime come Sword Art Online: Alicization - War of Underworld completamente rinviati e altri come ONE PIECE momentaneamente sospesi, la lista si è allungata parecchio negli scorsi giorni. Sono tanti gli anime e film animati messi in pausa e la situazione non farà che peggiorare, secondo il quotidiano nipponico Sponichi.

A causa delle difficoltà causate dal Coronavirus, tante stazioni televisive stanno infatti pensando di rimandare tutti i titoli anime programmati per la stagione estiva, in partenza a luglio, e quella autunnale, in partenza a ottobre. Il quotidiano riporta una voce emersa da un insider di una di queste stazioni secondo il quale la produzione di un anime richiede più tempo di quella di uno spettacolo normale. Ciò comporterà un ritardo in queste produzioni anche se la situazione dovesse riavvicinarsi alla normalità.

Le maggiori difficoltà degli studio sono le animazioni appaltate a case di produzione straniere, in Cina e Corea in particolar modo, e il doppiaggio che di solito viene effettuato riunendo tutto il cast insieme. Inoltre, rinviare gli anime previsti in questa stagione primaverile a quella estiva o autunnale comporterà naturalmente un ingolfamento dei palinsesti che richiederà ulteriori rinvii. Tutto il 2020 sarà quindi a rischio e non sarà una sorpresa vedere titoli previsti per ottobre slittare a inizio o metà del 2021.

La scorsa settimana, l'animatore Eiichi Kuboyama aveva già garantito che l'intera stagione estiva degli anime era a rischio.