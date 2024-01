Gli anime che hanno avuto una seconda stagione deludente: il dibattito tra i fan

Nel mondo degli anime, godere di un successo immediato sin dalla prima stagione è difficile. Ancor più complesso è mantenere alti l'interesse e la qualità della storia o delle animazioni quando si realizza il seguito di una serie profondamente amata. Ma quali sono le seconde stagioni più deludenti di un anime? Scopriamolo insieme!

Alcuni appassionati del settore hanno discusso l'argomento su un forum di commenti in Giappone e si sono soffermati su diverse serie che, secondo loro, hanno subito una brutta involuzione e decadenza qualitativa nelle loro seconde stagioni. Tra le ragioni indicate comunemente per questi cali, vi sono i classici cambi di studio d'animazione, registi o intero staff dietro un progetto. Oppure, banalmente, la perdita di interesse è dovuta all'eccessivo tempo trascorso tra la realizzazione della prima e della seconda stagione.

Anche se si tratta di opinioni soggettive, dalle parole dei fan, si può evincere che l'elemento fondamentale in un anime sia il senso di coesione e coerenza in una produzione.

Le seconde stagioni criticate in questo forum sono moltissime e alcuni esempi illustri riguardano The Promised Neverland, The Rising of the Shield Hero, Goblin Slayer e Mushoku Tensei.

Per quanto riguarda The Promised Neverland, lo studio Cloverworks, dopo un'ottima prima stagione, non si è ripetuto nella seconda, tagliando quasi tutti i contenuti del manga e prendendo scelte di trama alquanto discutibili, come potete approfondire nella nostra recensione della Stagione 2 di The Promised Neverland.

The Rising of The Shield Hero e Goblin Slayer, invece, sono iniziate bene ma, con i sequel, hanno visto, nel primo caso, un chiaro ridimensionamento del budget e, nel secondo, un cambio di studio e una progressiva perdita di interesse. Mushoku Tensei, che aveva stupito tutti con un'eccellente prima stagione, ha invece subito una battuta d'arresto, a causa di una seconda stagione statica e lenta dal punto di vista narrativo.

A proposito di questo anime, vi segnaliamo che Mushoku non è l'unico anime di Studio Bind. Avete altri esempi di seconde stagioni che vi hanno deluso? Sentitevi liberi di condividere la vostra esperienza nello spazio dedicato ai commenti!