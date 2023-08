Quali sono gli anime shojo con più Fan Service? Fruits Basket in top 5!

Spesso il fan service viene abusato negli anime, con l'unico scopo di mantenere lo spettatore in allerta anche quando una serie non presenta una buona trama o dei personaggi interessanti. Abbiamo recentemente visto come il fan service possa essere una nota positiva e non sempre una pessima aggiunta.

Se normalmente il fan service tocca principalmente i personaggi femminili degli shonen, negli shojo non è così ed è molto più impercettibile. Capita che uno tsundere cominci ad arrossire non appena la sua cotta si avvicina, oppure che senza alcun motivo logico un ragazzo muscoloso ed estremamente mascolino cominci a provare degli abiti sontuosi. Sono piccole accortezze ma il pubblico femminile ci fa caso e lo apprezza.

Di seguito è presente la classifica ufficiale degli shojo con maggior numero di fan service:

10 - The Saint's Magic Power Is Omnipotent parla apertamente ad un pubblico femminile con il viaggio di Sei, una donna con un lavoro estenuante e faticoso che si ritrova improvvisamente a brillare in un regno fantastico. Ha persino un cavaliere personale che apprezza i suoi sforzi e la protegge, anche se Sei non è affatto una damigella in pericolo e nel momento del bisogno sa salvare anche lui.

9 - Psychic Princess, sebbene spesso cada nel fan service stereotipato, ha una trama intensa e intrigante. Qian Yunxi è un'emarginata e quando viene data in sposa al malvisto principe Ye, i due cominciano una travagliata storia d'amore.

8 - I'm the Villainess, So I'm Taming the Final Boss, non c'è niente da fare: il pubblico ama gli tsundere e quando un ragazzo freddo scongela il proprio cuore il pubblico non riesce a non infatuarsene.

7 - The Wallflower è un harem dai toni molto più leggeri: una donna solitaria si ritrova improvvisamente ad essere circondata di uomini affascinanti, pronti a corteggiarla in ogni modo.

6 - Fushigi Yugi, non tutti hanno un bell'imperatore e un guerriero dall'animo nobile pronti a contendersi il proprio cuore, eppure la protagonista Miaka ha questo privilegio. Tuttavia, per lei sarà davvero arduo scegliere.

5 - Maid-sama è fra gli shojo più conosciuti degli ultimi decenni, proprio per un ragazzo che vede prendersi cura di una donna oberata di lavoro: questo la dice lunga su come si sentono molte donne del pubblico contemporaneo, ossia sovraccaricate e poco riconosciute.

4 - Vampire Knight conferma ancora la volta la tesi di come un personaggio freddo e in conflitto con se stesso venga estremamente apprezzato quando apre il cuore alla protagonista.

3 - Fruits Basket non si lascia mai andare a dei momenti di puro fan service come effettivamente potrebbe vista l'enorme quantità di personaggi maschili, che al termine di una trasformazione si ritrovano completamente nudi. Tuttavia, il limite fisico che ogni membro della famiglia Sohma possiede non permette nessuna fantasia. La storia d'amore fra Kyo e Tohru e il triangolo amoroso con Yuki vi farà sciogliere il cuore. Un film prequel intitolato Fruits Basket: Prelude racconta la storia dei genitori di Tohru e come si siano conosciuti.

2 - Sacrificial Princess & The King Of Beasts è una versione moderna de "La Bella e la Bestia", con Leonhart che incarna il concetto di fan service romantico.

1 - Ouran High School Host Club è lo shojo fan service per eccellenza, con tutti i ragazzi che amano prendersi cura delle loro coetanee.