Quali sono gli anime shojo di nuova generazione più appassionanti? La top 5

Gli anime shojo sono stati spesso sottovalutati, almeno negli ultimi anni. Nonostante questa tendenza, di recente la situazione si è fatta più incoraggiante con nuove proposte di spessore, vediamone alcune.

A Girl & Her Guard Dog

Un anime colmo di cliché che ha diviso i fan tra chi lo detesta e chi lo considera il proprio "guilty pleasure". L'amore proibito tra una liceale e un adulto della yakuza è per alcuni di cattivo gusto, ma il rapporto tra i due personaggi, la loro complicità e spontaneità rendono questa serie molto gradevole.

Kageki Shojo!!

La storia segue delle ragazze in un'accademia femminile di arti teatrali ed evidenzia gli ostacoli da superare nell'industria dello spettacolo e dell'intrattenimento. Non aspettatevi un idol-anime, perché qui viene trattata l'oscurità di un mondo difficile. Se si aggiunge anche una buonissima caratterizzazione dei personaggi principali, la ricetta per uno shojo di piacevole intrattenimento è completa.

I'm The Villainess, So I'm Taiming The Final Boss

Questo popolarissimo isekai al femminile sfrutta l'espediente della rinascita come cattiva in un nuovo mondo per tessere le trame del suo successo. I personaggi principali sono adorabili e, nonostante non aggiunga novità al sottogenere "villainess", ha la giusta dose di umorismo, fantasy e situazioni da isekai. Inoltre, la protagonista, forte e indipendente, supera i cliché del genere.

Fruits Basket (2019)

Il remake di qualche anno fa di un'IP storica rappresenta uno degli apici degli shojo. La fedeltà alla controparte cartacea, a differenza della serie del 2000, è assoluta e riesce a svecchiare un tratto di disegno che ormai aveva fatto il suo tempo. Una trama oscura, profonda e poetica accompagna da personaggi straordinari, caratterizzati in modo sopraffino. Per chi fosse interessato alle opere dell'autrice, Natsuki Takaya ha lanciato di recente il suo nuovo manga.

My Happy Marriage

Semplicemente uno degli anime più amati dell'anno. "Il mio matrimonio felice", nella lingua nostrana, riesce in un compito che sembra impossibile: una premessa à la Cenerentola che prende una strada originale e complessa, trattando una tematica delicata come la salute mentale.

Conoscevate queste 5 serie? Avete altri anime shojo da consigliare? Vi aspettiamo nei commenti.