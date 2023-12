Questo anime è molto simile a Frieren - Oltre la fine del Viaggio: lo conoscete?

Frieren - Oltre la fine del viaggio è un titolo che sta appassionando i fan di tutto il mondo per la trama atipica, lontana dai classici fantasy. L'entusiasmo attualmente è tale che alcuni sondaggi lo hanno eletto Frieren come uno dei migliori anime della storia. Esiste un'altra serie molto simile a quest'anime ed si chiama Wandering Witch: The Journey of Elaina.

Ma cosa hanno in comune questi due titoli così apparentemente differenti? Prima di tutto, le protagoniste Elaina e Frieren hanno personalità più o meno simili, entrambe hanno la tendenza a pensare troppo e difficilmente esternano le proprie emozioni. Preferiscono osservare piuttosto che interagire e non sono le classiche eroine degli anime che si battono per il bene degli altri.

Sia The Journey of Elaina che Frieren: Beyond Journey's End si focalizzano principalmente sui personaggi, sui dialoghi e le situazioni che si creano fra loro, piuttosto che sull'azione e sui combattimenti tipici del genere anime-fantasy.

Però questi titoli differiscono per lo stile di disegno e i contrasti sono molto evidenti. Frieren: Oltre la fine del viaggio, con un'ambientazione più rustica, quasi all'antica, è animato da Madhouse mentre Wandering Witch: The Journey of Elaina, ha un stile più moderno (sebbene sia uscito tre anni prima) è stato realizzato dallo Studio C2C, la stessa casa d'animazione conosciuta per il recente titolo Shangri-La Frontier. Se vi sta piacendo la storia di Frieren vale la pena dare un'occhiata anche a quella di Elaina.