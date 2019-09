L'anime Smile Down the Runway si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, il sito web ufficiale dedicato a Smile Down the Runway (Runway de Waratte), adattamento anime del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kotoba Inoya, ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla produzione animata, rivelando inoltre varie nuove informazioni sull'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato svelato che la serie animata recentemente ufficializzata debutterà in Giappone a gennaio 2020, accompagnando il tutto con una nuova key visual della produzione visionabile a fondo news. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei due doppiatori recentemente annunciati:

Yumiri Hanamori nei panni di Chiyuki Fujito

Natsuki Hanae nei panni di Ikuto Tsumura

Nobuyoshi Nagayama (Happy Sugar Life, My Girlfriend is Shobitch, Are You Lost?) è stato posto alla direzione della serie, il tutto affiancato da Ezo'la (Happy Sugar Life, Are You Lost?). Touko Machida (A Centaur's Life, Lucky Star) sta lavorando alla composizione dell'opera, mentre Misaki Kaneko (chief animation director di Fruits Basket, animation director per Classroom of the Elite), si sta occupando del character design. Qui di seguito, invece, potete leggere la sinossi della produzione:

"Il sogno di Chiyuki Fujito è sempre stato quello di diventare la stella dell'agenzia per modelle del padre, Mille Neige, e di sfilare durante la Settimana della Moda di Parigi. Bellissima e talentuosa, la ragazza sembrava essere sulla strada giusta per coronare il suo sogno fin quando la sua altezza, fermatasi a soli 158cm, non è divenuta un problema apparentemente insormontabile. Giunta ora al terzo anno delle superiori, la determinazione di Chiyuki sembra sia ora giunta a un punto morto, ma è proprio a questo punto che la ragazza incontra Ikuto Tsumura, suo compagno di classe con uno straordinario talento per la moda. Nonostante anche il ragazzo sembri sul punto di abbandonare i suoi sogni di diventare stilista, Chiyuki e Ikuto decidono di intraprendere insieme la strada verso ciò che sembra impossibile."

Il manga è stato originariamente pubblicato sul Weekly Shōnen Magazine nel maggio 2017 come opera di debutto di Inoya. Kodansha ha recentemente pubblicato il 12° volume del manga, mentre il primo volume in digitale è stato pubblicato il 3 settembre.