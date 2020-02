L'anime di Solo Leveling potrebbe diventare realtà? La petizione supera le 70.000 firme

La recente conferma dell'adattamento anime di Tower fo God ha riacceso le speranze dei fan di Solo Leveling, lo straordinario manhwa (controparte sudcoreana dei manga) di Chu-Gong incentrato sulle avventure dell'Hunter Sung Jin-Woo. I lettori chiedono un adattamento televisivo dell'opera da anni, e chissà che questo non stia davvero per arrivare.

Per i meno avvezzi al genere, ricordiamo che Solo Leveling è il nome di una serie di romanzi scritti dal sopracitato Chu-Gong. L'opera ha ricevuto un adattamento manhwa nel 2018 ed è letteralmente esplosa sul web, raccogliendo consensi da tutte le parti e ottenendo valutazioni che oscillano tra il 9 e il 10/10.

Il successo ha portato i fan a domandare a gran voce un adattamento anime, che secondo alcuni rumors potrebbe già essere in cantiere da qualche mese. Ovviamente si tratta di voci di corridoio da prendere con le pinze, ma è pur vero che visto quanto accaduto con Tower of God, la possibilità di vedere un trasposizione televisiva sembrerebbe essere tutt'altro che irrealistica. La petizione creata dai fan su Change.org tra l'altro sta crescendo giorno dopo giorno, ed è ormai in procinto di superare le 75.000 firme.

Il manhwa di Solo Leveling è completamente a colori e presenta uno stile artistico curato nei minimi dettagli. L'altissima qualità del prodotto richiederebbe uno sforzo importante in termini di budget, chissà quindi che la produzione non possa finire in mano a qualche colosso del settore.

Casomai non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Sul Pianeta Terra hanno iniziato a comparire dei portali con all'interno dei mostri. Gli Hunter, nome dei cacciatori che dopo l'invasione hanno ottenuto dei poteri divini più o meno utili, fanno parte di diverse associazioni che si occupano di ripulirli e chiuderli, azione che può essere compiuta solamente abbattendo il boss finale presente in essi. Se non dovessero riuscirci i portali finirebbero per aprirsi, permettendo così ai mostri di massacrare gli umani. Sung Jin-Woo è l'Hunter più debole del mondo ma un giorno, dopo aver completato una quest presente in un terrificante dungeon, acquisisce l'abilità unica di poter "livellare". Iniziando a scalare i ranghi, Sung Jin-Woo inizia a cambiare personalità e diventa sempre più forte e sicuro di se stesso".

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un adattamento anime di Solo Leveling? Fatecelo sapere con un commento!