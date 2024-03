Gli anime sportivi di lotta migliori: i 5 più belli di sempre

Negli ultimi anni gli anime spokon sono divenuti tra i più popolari. Serie come Blue Lock e Haikyuu!! hanno raccolto l'eredità di perle del passato come Slam Dunk o Captain Tsubasa. Ma se invece volessimo concentrarci esclusivamente solo sulla lotta? Ecco quali sono gli anime sportivi di lotta migliori di sempre.

A differenza di un classico spokon sul gioco di squadra, gli sport da combattimento tendono ad avvicinarsi quasi a uno shonen, poiché più improntati sugli scontri fisici. Questo genere negli ultimi anni sta crescendo maggiormente, siamo in attesa ad esempio del secondo cour di Kengan Ashura 2 su Netflix, e il merito è da ricondursi anche ai vari adattamenti animati di saghe videoludiche come Tekken Bloodline di Netflix. Questi che vi stiamo per elencare sono però imperdibili!

Il primo e più imperdibile non può che essere il mitico Tiger Mask. Dal manga iconico di Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji del 1968, L'Uomo Tigre ha ricevuto tre adattamenti televisivi, di cui l'ultimo, a tutti gli effetti un sequel, datato 2016. Tiger Mask unisce l'emozione del wrestling alla drammaticità degli anime sportivi giapponesi. Ogni commento su quest'opera storica sarebbe superfluo, sappiate solamente che è in uscita un live-action di Tiger Mask tutto italiano!

Anime sportivo di lotta più recente è Baki the Grappler. Manga di Keisuke Itakagaki, l'anime racconta la storia di Baki Hanma, un adolescente che viene coinvolto in un giro di combattimenti da strada per poter affrontare suo padre. I combattimenti di Baki sono imperdibili e la trama è condita da un pizzico di follia che non guasta. Sapete che Baki sfiderà Kengan Ashura in un nuovo anime Netflix?

Quando si parla di questo genere di spokon non si può citare l'iconico Kinnikuman. Il manga del duo di artisti Yudetamago risale al 1979, mentre il primo adattamento animato è un cult degli anni Ottanta. Parodia di Ultraman, anche in questo caso lo sport di riferimento è il wrestling. Di Kinnikuman è in arrivo un nuovo anime prodotto da Production I.G., studio d'animazione famoso proprio per Haikyuu!!.

Ancora più indietro nel tempo, lo spokon di combattimento per eccellenza è Ashita no Joe, qui da noi conosciuto come Rocky Joe. La storia segue Joe Yabuki, il quale si addentra nel mondo della boxe dopo una vita tormentata passata all'orfanotrofio. Questa serie sfiora argomenti delicati come la guerra o il CTE provocato dagli sport di contatto.

Altra leggenda è Hajime no Ippo. Creato da George Morikawa nel 1989, racconta la storia di Ippo Makunouchi, un ragazzo timido che è vittima di bullismo. Un giorno, dopo essere stato salvato dai suoi bulli, scoprirà di essere un talento innato per la boxe.

