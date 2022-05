L'anime di Spy x Family adatta fedelmente il manga di Tatsuya Endo?

Il palinsesto anime 2022 è nato sotto il segno di Spy x Family, una delle serie animate più attese dell’anno. Le aspettative dei fan sono state confermate e addirittura superate, ma in molti continuano a chiedersi se il progetto realizzato in collaborazione tra WIT Studio e CloverWorks stia rendendo realmente giustizia alla spy comedy di Endo.

Il debutto dell’anime, il cui primo cour è in corso di trasmissione dal 10 aprile 2022, ha spinto le vendite del manga di Spy x Family a livelli inverosimili. A maggio, in meno di due settimane, sono state distribuite un milione di copie del tankobon.

La serie anime di Spy x Family arricchisce le statiche pagine del manga con animazioni sempre perfette e un doppiaggio e musiche di sottofondo che enfatizzano sia la personalità dei protagonisti che le vicende. La collaborazione tra i due studi, che inizialmente intimoriva una parte della community, è riuscita perfettamente.

L’adattamento, seppure sia finora fedelissimo, presenta uno storyboard che include scene e dettagli aggiuntivi. Questi, in una serie animata, sono fondamentali per mantenere il ritmo e per rispettare il minutaggio degli episodi. A tal proposito, solamente il quinto episodio di Spy x Family ha destato qualche polemica tra i fan.

L’anime esplica momenti che nel manga potrebbero essere poco chiari, come ad esempio le vignette in cui la piccola Anya sfrutta i suoi poteri telepatici. Queste differenze minori, aiutano la comprensione degli spettatori e la più facile fruizione del prodotto.

Secondo gli ultimi rumor l’anime di Spy x Family adatterà l’intero manga. Se la qualità dovesse restare costante nel tempo, questa serie potrebbe realmente confermarsi come una delle migliori mai prodotte.