Anime di Spy x Family, cosa succede? Cancellato il commento che ha portato al leak

È da tempo che si parla di un anime per uno dei manga più divertenti e di successo nati negli ultimi anni. I rumor sul dominio di Spy x Family e sulla creazione del canale Twitter ufficiale hanno intensificato negli ultimi mesi le voci di un anime in preparazione per il progetto di Tatsuya Endo.

Nelle scorse ore, queste voci sembravano essere diventate quasi ufficiali. In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale della rivista FRaU di Kodansha, la doppiatrice Cocomi che ha lavorato anche a Fortune Favors Lady Nikuko aveva detto di non vedere l'ora di guardare l'adattamento animato di Spy x Family il prossimo anno.

Questa dichiarazione ha fatto partire la rete che ha dato praticamente per ufficiale l'anime di Spy x Family, nonostante non ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della casa editrice Shueisha, proprietaria dell'IP. Subito dopo la divulgazione in rete, il commento in questione è stato cancellato dal sito di Kodansha, anche se è ancora raggiungibile sfruttando la Internet Archive's Wayback Machine.

Se si fosse trattato solo di una speranza della doppiatrice difficilmente il commento sarebbe stato cancellato. In quel caso, sarebbe bastata una piccola rettifica via social, invece la frase è stata completamente cancellata e ciò sembrerebbe indirizzare ancora di più a un leak involontario vero e proprio da parte della doppiatrice Cocomi. L'anime di Spy x Family potrebbe quindi davvero arrivare nel 2022. Solo i prossimi mesi ci diranno se la frase era veritiera oppure è stata fraintesa.