L'anime di Spy x Family sta per tornare, ma non con la Stagione 3: di che si tratta?

Lo scorso anno è stato stellare per Spy x Family, che ha visto debuttare la seconda stagione della serie anima e, successivamente, un film anime natalizio, interamente inedito e canonico. Dopo questi due nuovi contenuti, la serie è pronta a tornare molto presto sugli schermi, ma non con una terza stagione dell’anime!

Al momento non è stata ancora ufficialmente annunciata una terza stagione di Spy x Family, bensì un nuovo evento, denominato Spy x Family Anime Extra Mission, è stato programmato per il 9 giugno in Giappone. Questa giornata promette sessioni di doppiaggio dal vivo con il cast e altre attrazioni, ma gran parte del suo contenuto resta avvolta nel mistero.

In occasione di questa imminente occasione, il profilo X ufficiale del franchise ha diffuso un poster che cattura l'essenza giocosa e coinvolgente della serie, mettendo al centro i personaggi principali della serie, da Anya a tutta la famiglia Forger di Spy x Family, fino ad arrivare ai piccoli Damian e Betty, il fratello di Yor, Yuri Briar, e la spia collega di Loid, Nightfall. L'illustrazione si presenta come un invito accattivante a immergersi nuovamente nel mondo surreale e affascinante degli spie creato da Tatsuya Endo.

Con l'entusiasmo generato intorno a Spy x Family e l'annuncio di questo nuovo evento speciale, sembra che il franchise goda di un futuro promettente. Mentre i fan aspettano con ansia ulteriori dettagli sull'Anime Extra Mission, l'emozione è palpabile. Ma cosa riserverà quest'evento? Secondo molti fan, potrebbe trattarsi di una serie spin-off, dal titolo proprio "Extra Mission". Tuttavia, potrebbe essere annuncio della terza stagione di Spy x Family. Non ci resta che attendere per scoprirlo!

