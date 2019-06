Ecco gli anime della stagione estiva 2019 più attesi dai giapponesi!

L'estate è finalmente arrivata e per alcuni è arrivato il momento di rilassarsi. Insieme al caldo, come ogni anno, faranno i loro arrivo moltissime nuove serie anime, che andranno a costituire la stagione estiva 2019.

Il gruppo GZ Brain, della casa editrice giapponese KADOKAWA, ha realizzato un sondaggio per scoprire quali sono gli anime più attesi dai giapponesi. In particolare, il sondaggio è stato effettuato su un campione di 10437 persone tra uomini e donne, in un'età compresa tra i 5 e i 59 anni, presi da 47 prefetture del Giappone.

Quindi di seguito, potete trovare i 5 anime più attesi della stagione estiva dai giapponesi:





5. To the Abandoned Sacred Beasts

4. The Case Files of Lord El-Melloi II

3. A Certain Scientific Accelerator

2. KARAKAI JOZU NO TAKAGI-SAN 2

1. DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? II

Come è possibile vedere, alcune serie come To the Abandoned Sacred Beasts faranno il loro debutto per quanto riguarda il mondo dell'animazione. Sembra invece che la serie più attesa, che è riuscita a conquistare la prima posizione, è la seconda stagione di DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?. Solamente alcuni giorni fa è stato pubblicato un nuovo trailer di DanMachi 2, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata al bellissimo poster promozionale del'anime.

Qual è la vostro il vostro anime più atteso?