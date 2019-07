L'anime Stand My Heroes si mostra in una nuova key visual

Nel corso della giornata odierna, la pagina Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato una nuova key visual - visionabile a fondo news - dedicata a Stand My Heroes: Piece of Truth, anime dedicato al gioco mobile Stand My Heroes, e raffigurante i vari personaggi dell'opera, attualmente attesa nel corso d'ottobre 2019.

Nel caso in cui non lo conosceste, il puzzle game per dispositivi mobile Stand My Heroes è pensato specificatamente per il pubblico di videogiocatrici femminili e, nelle sue premesse narrative, ci vedrà nel cuore di Tokyo, più precisamente a Matori, unità investigativa per il controllo narcotici sotto la giuristizione del Ministero della Salute, del Lavoro e del Walfare. La protagonista, che possiede la particolare capacità di non sentire sul suo corpo gli effetti di qualsivoglia tipologia di droga, finisce con il lavorare a fianco dell'unità proprio a causa delle sue abilità uniche.

Impersonando i panni della donna sarà quindi nostro compito individuare idol, scrittori, geni studenteschi, artisti, maggiordomi, dottori e molti altri personaggi ancora che possano contribuire concretamente all'interno dell'unità per andare così a formare la squadra perfetta da mandare in missione di volta in volta.

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, The Prince of Tennis II OVA vs. Genius 10, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) si sta occupando di dirigere l'opera in collaborazione con la M.S.C, il tutto affiancato da Sayaka Harada (STARMYU, Code:Realize -Guardian of Rebirth-), attualmente al lavoro sulla sceneggiatura. Yuki Takayama (director per l'episodio animato dedicato a Code: Realize -Guardian of Rebirth-) è invece al lavoro sul character designer.