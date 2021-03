Gli anime e lo streaming: Jujustu Kaisen e Jobless Reincarnation superano Attack on Titan

Nonostante quello che si possa pensare, L'Attacco dei Giganti 4 non è l'anime più seguito in streaming in Giappone, anzi, stenta a reggere il confronto con Jujutsu Kaisen e Jobless Reincarnation. Diamo un'occhiata a quali sono i titoli più seguiti nei vari portali streaming on-demand nel Sol Levane.

Se i piani di Bind Studio sono di fare Jobless Reincarnation il prossimo Sword Art Online, ovvero una serie televisiva longeva, il successo che l'anime sta riscuotendo sembra rispondere esattamente alle aspettative della compagnia. Lo stesso Jujutsu Kaisen è uno degli anime più visti in streaming, fenomeno che potrebbe garantire all'opera un sequel televisivo data anche la crescita delle vendite del manga.

Ad ogni modo, il celebre portale nico descrive la sua personale classifica con la lista che qui segue:

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Jujutsu Kaisen Yuru Camp S2 Higurashi Hataraku Saibou Black Uma Musume S2 Last Dungeon Non Non Biyori Hataraku Saibou Horimiya Re:Zero Slime Isekai 5Toubun Dr. Stone Kumo desu ga

Per Abema, invece, la classifica differisce leggermente:

Ore dake Haireru Kakushi Dungeon: The Hidden Dungeon Only I Can Enter Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Horimiya Jujutsu Kaisen 5Toubun Re:Zero Tomozaki-kun Yuru Camp S2 Hataraku Saibou Black Dr. Stone Kumo desu ga Redo of Healer SK8 Kemono Jihen Last Dungeon

Per docomo anime store:

Jujutsu Kaisen Slime Isekai Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Re:Zero Last Dungeon Ore dake Haireru Kakushi Dungeon Dr. Stone L'Attacco dei Giganti 4 Kumo desu ga Yuru Camp S2 5Toubun Redo of Healer Tomozaki-kun Kemono Jihen World Trigger

Per gyao, portale legato al famoso sito Yahoo:

Jujutsu Kaisen KnY spin-off 5Toubun Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Slime Isekai Dr. Stone Kingdom Kuroko's Basketball Kemono Jihen 7 Deadly Sins JJBA Ore dake Haireru Kakushi Dungeon Last Dungeon World Trigger Natsume

Anime Hodai:

Jujutsu Kaisen Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Last Dungeon 5Toubun Dr. Stone Slime Isekai One Piece Horimiya Ore dake Haireru Kakushi Dungeon Redo of Healer RikeKoi Re:Zero Black Clover L'Attacco dei Giganti 4 7 Deadly Sins

U-NEXT:

Jujutsu Kaisen Slime Isekai L'Attacco dei Giganti 4 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Dr. Stone Re:Zero Horimiya Black Clover Kemono Jihen World Trigger 7 Deadly Sins 5Toubun Ore dake Haireru Kakushi Dungeon Tomozaki-kun Last Dungeon

Su Hulu, in Giappone:

Jujutsu Kaisen KnY spin-off Slime Isekai L'Attacco dei Giganti 4 Conan (film) Conan Dr. Stone Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Black Clover Re:Zero 5Toubun Kemono Jihen 7 Deadly Sins Kumo desu ga Anpanman

Come potete notare voi stessi, dunque, ad eccezione di Hulu raramente L'Attacco dei Giganti 4 riesce a superare Jujutsu Kaisen e Jobless Reincarnation, sintomo della straordinaria popolarità di questi titoli nel Sol Levante. E voi, invece, cosa ne pensate di questi dati che tuttavia escludono quelli delle emittenti televisive? Diteci la vostra opinione a riguardo nello spazio dedicato ai commenti.