Quali sono stati gli anime più streammati in Giappone nel 2021? L'elenco ufficiale

Ormai le piattaforme streaming sono un elemento fondamentale del quotidiano. Il poter usufruire di tanti tipi di prodotto comodamente seduti da casa e senza attendere le trasmissioni in TV ha rivoluzionato l'intrattenimento casalingo. Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime Video e non solo aiutano nelle varie scelte con i loro cataloghi.

Anche gli anime hanno visto un boom sulle piattaforme streaming, con Netflix che sta proponendo nuovi anime, Crunchyroll che ha scavato tra i webtoon e tanto altro ancora. Ma quali sono stati gli anime più visti in streaming in Giappone nel 2021? La classifica seguente con la top 10 è a cura di GEM Partners, che ha calcolato la visione su vari siti disponibili nell'arcipelago patria degli anime.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Jujutsu Kaisen; Tokyo Revengers; Attack on Titan; Detective Conan; Vita da Slime; My Hero Academia; Evangelion; ONE PIECE; Kingdom

Al primo posto, ormai senza sorprendere più di tanto, c'è Demon Slayer. Seguono però due degli anime rivelazione del 2021, Jujutsu Kaisen e Tokyo Revengers. Non mancano poi i mostri sacri seguitissimi dai giapponesi come Attack on Titan, Detective Conan, ONE PIECE e Kingdom, mentre fa capolino in classifica anche Evangelion grazie all'arrivo del film finale della saga cinematografica.