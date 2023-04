Gli anime hanno successo solo a causa della violenza e dell'erotismo, secondo un regista

Grazie anche alla sempre maggiore diffusione su piattaforme streaming quali Netflix e Prime Video, l'industria anime giapponese negli ultimi anni ha riscosso più popolarità che mai. Il successo non è tuttavia sempre positivo e con sé porta anche polemiche e critiche.

Una delle ultime polemiche sul mondo degli anime si è accesa in seguito a un'intervista rilasciata dal regista Mamoru Oshii e condotta dal portale nipponico CINRA. In occasione della partecipazione al Niigata International Animated Film Festival 2023, il regista, molto attivo durante gli anni Settanta, ha condiviso alcune sue opinioni sull'industria che molti appassionati troveranno poco opinabili.

Mamoru Oshii ha distinto l'industria degli anime in due porzioni, una che produce opere artistiche e l'altra che produce opere commerciali. Le prime sono solitamente realizzate da singoli artisti o piccoli gruppi non pensando al successo commerciale, ma solamente alla diffusione delle proprie idee. Le seconde, invece, sono realizzate da team piuttosto numerosi e che alle spalle hanno ampi budget. I grandi costi di produzione influiscono molto sui contenuti dei progetti, che in quanto commerciali devono intrattenere il pubblico. Fondamentalmente in questa categoria rientrano anime che includono belle ragazze, guerre e robot, e che descrivono mondi violenti e pieni di erotismo. A proposito, sapete che Mamoru Oshii di Ghost in the Shell ha lanciato un corso online?

Nonostante questo pensiero, il regista non fa di tutta l'erba un fascio e riconosce che anche alcuni anime commerciali hanno dei messaggi da comunicare e contenuti da condividere. Oshii cita ad esempio Neon Genesis Evangelion, un'opera molto rispettata ma che dal suo punto di vista comunque possiede elementi molto commerciali. Ma davvero un anime cosiddetto artistico può nascere senza l'obiettivo di rientrare nei costi di produzione e senza puntare a massimizzare i guadagni? Fateci un esempio, secondo voi, di quale potrebbe essere un anime commerciale e invece uno artistico.