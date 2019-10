L'anime di Sword Art Online: Alicization pubblicizza dei Noodle con una scena inedita!

L'anime di Sword Art Online: Alicization sta per tornare, anticipando con una locandina promozionale il terribile stato di Kirito. Per promuovere l'adattamento animato e una marca di noodle, inoltre, è stata realizzata una pubblicità con una scena inedita ma esilarante, mentre due dei protagonisti sono intenti a... mangiare!

Il 12 ottobre debutterà la seconda parte della terza stagione dell'anime, continuando le avventure di Kirito, Alice ed Eugeo all'interno dell'Underworld. In occasione del ritorno della serie televisiva, in collaborazione con un produttore di noodle, la produzione ha realizzato una pubblicità tutta da ridere, la stessa che abbiamo condiviso per voi in calce a questa notizia. A rendere il tutto un po' più divertente ci pensano nuove animazioni, evitando il riciclo di scene passate come sono solite fare le aziende durante le collaborazioni.

In particolare, l'onda d'urto formatosi nello scontro tra Kirito e Alice li spedisce fuori da un edifico, dove i due personaggi si salvano dal precipitare al suolo impiantando le loro spade nel palazzo. Nella bizzarra situazione in cui versano i protagonisti, la fame di Alice viene placata da una porzione di noodle istantanei offerti da Kirito, che per l'aroma delizioso che emana rischia persino di avvicinare alcuni mostri nei paraggi. Tuttavia, a rendere virale il video è stata la reazione del Cavaliere dell'Integrità, in cui la giovane ragazza da capelli biondi rimane stupita dal sapore dei noodle, un gesto che ha fatto impazzire i fan del personaggio di Alice. Il tutto, inoltre, avviene mentre il povero Eugeo viene lasciato in disparte e in balia di sé stesso.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'assurda pubblicità a tema Sword Art Online: Alicization? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.