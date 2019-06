L'anime di Sword Art Online sbarca... su Instagram?

Sword Art Online festeggia il 10° Anniversario dal suo debutto ufficiale sotto l'etichetta Dengeki Bunko e firmata da ASCII Media Works, e si prepara a celebrare il suo importante traguardo con una scelta parecchio inaspettata. Scopriamo insieme di che si tratta!

Era il 10 aprile del 2009 quando tra gli scaffali delle librerie giapponesi apparve un titoli che, da lì a poco, sarebbe diventato un vero e proprio tormentone. La light novel di Reki Kawahara, infatti, godette ben presto di un adattamento animato che rese virale l'intero brand, dando il via a un franchise che oggi festeggia ben 10 anni. Potete trovare maggiori informazioni a riguardo nella nostra intervista esclusiva agli autori, che ci raccontano del successo e della popolarità di Sword Art Online.

Per festeggiare l'anniversario, dunque, l'etichetta della casa editrice ha deciso di aprire nientemeno che un profilo Instagram ufficiale dedicato al progetto animato, condividendo in anteprima immagini, summit aziendali sul brand e informazioni esclusive sulle avventure di Kirito e Asuna, al momento impegnati con le vicende di Sword Art Online: Alicization, che torneranno a ottobre con la messa in onda della seconda parte dell'anime.

Un'idea, quella dello staff dietro il prolifero franchise, che troviamo geniale e che aiuterà al già grande titolo di acquisire maggior fama, coinvolgendo gli appassionati in uno dei social network più in voga del momento. E voi, cosa aspettate a seguire la pagina Instagram dell'universo di SAO?