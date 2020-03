Gli anime ai tempi del Coronavirus. Il doppiatore di Eren non prenderà parte a un evento

In questi giorni, come è giusto che sia, non si parla d'altro che di Coronavirus, la bomba che sta facendo tremare il mondo, che sta creando un bel po' di disagi e sta lasciando dietro sé una scia di morti. Solo in Italia, a causa dei contagi, stanno rinviando manifestazioni sportive, fiere e persino le scuole, oggi, sono state chiuse.

La situazione ovviamente è in divenire, ma i problemi che il virus sta provocando stanno toccando un po' tutti i settori. Da quelli d'intrattenimento a quelli economici e, questo, in tutto il mondo e non solo nel nostro paese. Tant'è che a essere stato colpito dall'epidemia è anche il mercato degli anime. Molte nuove uscite e trasmissioni sono state posticipate e eventi, come l'Anime Japan 2020 che si doveva tenere a fine mese, sono stati annullati.

Il Giappone, come molti altri stati, per fronteggiare il problema ha adottato delle misure di sicurezza e tali misure hanno bloccato Yuki Kaji, il doppiatore di Eren ne L'Attacco dei Giganti e il produttore Kensuke Tateishi, dal partecipare all'Anime Festival 2020 che si tiene in Australia e al quale i due dovevano prendere parte.

Il Coronavirus sta allarmando un po' tutti, il bilico sono anche le Olimpiadi di Tokyo di quest'estate, a cui si intrecciavano anche una serie di eventi a tema anime e manga.

La condividere la notizia della mancata partecipazione delle due figure all'Anime Festival 2020 in Australia è stato l'utente di Twitter che ormai conosciamo bene, @AoTWiki, attraverso un post che riportiamo in calce a quest'articolo. Ovviamente si spera che Yuki Kaji e Kensuke Tateishi possano comunque rilasciare aggiornamenti riguardo la quinta e conclusiva stagione dell'anime che, ricordiamo, dovrebbe uscire per la fine di quest'anno.

E mentre il manga continua la corsa verso il finale, con Eren che si appresta a realizzare i suoi piani e il Corpo d'Esplorazione che proverà a far qualcosa, il mondo rimane in attesa che la situazione Coronavirus si stabilizzi.

